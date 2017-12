Budú svedkami superbúrok už naše deti?

Nielen obrovské vlny cunami, ale aj dostatočne silné búrky môžu spôsobiť nepredstaviteľné škody relatívne ďaleko od morského pobrežia. V najnovších štúdiách na to upozornili dva vedecké tímy.

Podľa nových výpočtov dokáže rozbúrené more vyvrhnúť obrovské skalné masívy, dosahujúce hmotnosť stoviek, a možno aj tisícok ton.

O tom, že môžeme očakávať zrýchlený nárast hladiny oceánu, niet pochýb. Rovnako logické je, že v súvislosti so zmenou klímy stúpne aj počet veľmi silných búrok. Takže otázne zostáva iba to, aký nárast teplôt je nevyhnutný na vznik superbúrok.

Hansenovo atlantické jablko sváru

Na výrazné zvýšenie hladiny svetových oceánov postačí iba drobné zvýšenie priemernej globálnej teploty. Tento proces budú sprevádzať superbúrky.

Tvrdila to štúdia jedného z uznávaných svetových klimatológov Američana Jamesa Hansena a jeho sedemnástich kolegov.

Hansenovu štúdiu, publikovanú v roku 2016, však aj väčšina jeho kolegov - klimatológov považovala viac-menej za alarmujúcu.

Podľa štúdie pri náraste priemerných teplôt vzduchu iba o 2 °C stúpne hladina oceánu o niekoľko metrov. Myšlienka pre tento článok sa zrodila už pred desaťročím.

Hlavný dôvod spočíval v tom, že podľa vtedajšej správy panela IPCC (Medzivládneho panela pre klimatickú zmenu) z roku 2001 by sa hladina oceánov do konca storočia nemala zvýšiť o viac ako jeden meter. A to aj pri výraznom oteplení o 3 až 5 °C.

Hansen a jeho tím tvrdil, že prognóza IPCC je v rozpore s geologickými dôkazmi, ktoré sa nahromadili v pomerne nedávnej minulosti.

Najväčšia kontroverzia článku nespočívala v tvrdení, že nárast hladiny oceánu pri pokračovaní otepľovania „iba“ o jeden meter je nerealistický.