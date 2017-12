Metro Exodus aj ťažko uchopiteľná hra od Kojimu. Pozrite si trailery z Game Awards

Krátku ukážku novej hry predstavili aj tvorcovia série Dark Souls.

8. dec 2017 o 12:14 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nemyslíš, že keby tam niekto bol, už by sme o ňom vedeli? Pýta sa ženský hlas Arťoma, hlavného hrdinu pripravovanej hry Metro: Exodus, v najnovšom videu.

Na uplynulých Game Awards však okrem tretieho dielu série Metro predstavili aj celkom nové tituly či pokračovania, vrátane novej hry Death Stranding od Hidea Kojimu, tretieho pokračovania Bayonetty, šiesteho dielu bojovky Soul Calibur či upútavku na novú od tvorcov Souls série From Software.

Mnohé z nich nás čakajú už budúci rok. Pozrite si ukážky.

Metro: Exodus - jeseň 2018

Tretí diel hernej série na motívy rovnomenných kníh ruského spisovateľa Dmitryho Glukhovskyho. Podľa ukážky sa zdá, že by sme sa mali do zničených ulíc Moskvy pozrieť častejšie. A po získaní dopravného prostriedku možno aj ďalej.

video //www.youtube.com/embed/-cwfoECHFYY

Fade to Silence - early access už od 14. decembra, august 2018

Nová hra predstaví ľadovú pustinu post-apokalyptického sveta, v ktorej hráči musia nachádzať zdroje, postaviť základňu, získať nasledovníkov a prežiť. Bojovať totiž bude proti tajomným čiernym bytostiam. Hra vyjde najskôr pre počítače, neskôr pre konzoly.

video //www.youtube.com/embed/kgig-Dx8SME

In the Valley of Gods

Tvorcovia adventúry Firewatch pripravujú novú hru z pohľadu prvej osoby, v ktorej hráčov zavedú do egyptskej púšte v roku 1920. Budú preskúmavať tajomné údolie, odhaľovať poklady a dúfať, že sa im nič nestane. Partnerom v pátraní bude totiž niekto, kto ich v minulosti zradil. Hra nemá dátum vydania, zatiaľ ju má v ponuke len Steam.

video //www.youtube.com/embed/ceJcHUoO734

Death Stranding

Hideo Kojima na Game Awards predstavil ďalšiu ukážku pripravovanej hry Death Stranding. V hre vystupujú známi herci ako Mads Mikkelsen (Casino Royale) či Norman Reedus (Walking Dead). Ak ste však dúfali, že sa konečne dozviete niečo viac, tak ani po ôsmich minútach nebudete múdrejší. Ani táto hra nemá dátum vydania, z platforiem je potvrdená len PlayStation 4.

video //www.youtube.com/embed/dGZEab9P6kk

Neznáma hra od From Software

Nový Dark Souls by to nemal byť, tak potom čo? Bloodborne 2? Alebo ďalší diel akčnej RPG hry Shadow Tower?

video //www.youtube.com/embed/FJPSdgZ3HkE

Bayonetta 3

Čarodejnica s čarovným účesom a pištoľami na vysokých podpätkoch sa vráti v treťom dieli. Autori z Platinum Games zatiaľ predstavili len krátku upútavku. Hra vyjde exkluzívne pre Nintendo Switch, pričom už vo februári 2018 prídu na konzolu aj prvé dva diely.

video //www.youtube.com/embed/Ti-i40Ez6KY

World War Z - 2018

Nezastavil ich ani múr, nezničila ich žiadna armáda. Na motívy rovnomennej knihy a filmu sa pripravuje hra, v ktorej budú hráči čeliť celkom novej hrozbe v podobe spolupracujúcich zombie. V snahe nájsť liek proti vírusu precestujú rôzne časti sveta. Hra vyjde pre počítač, PS4 a Xbox One.

video //www.youtube.com/embed/gFeeufRfhZs

A Way Out - marec 2018

Príbehová kooperačná hra, akú ste ešte nikdy nehrali. Tak opisujú tvorcovia Brothers: A Tale of Two Sons svoju novú hru. Dvaja hráči sa zhostia postáv, ktorých život je prepojený a závisia jeden od druhého. Spolu budú unikať, prepadávať benzínky, stretávať sa s ich milovanými. Hru pritom môžu hrať na rozdelenej obrazovke, ale aj online - pričom v tom prípade druhý hráč ani nemusí hru vlastniť, stačí ho pozvať.

video //www.youtube.com/embed/K_16pHHF0q8

Soul Calibur VI - 2018

Obľúbená bojová hra so zbraňami sa vracia v poradí už so šiestym dielom na počítač, PlayStation 4 a Xbox One.

video //www.youtube.com/embed/m1sdAmSq4vs

Witchfire

Tvorcovia adventúry The Vanishing of Ethan Carter pripravujú temnú fantasy akčnú hru z pohľadu prvej osoby. Hra sa má od ich predchádzajúcej radikálne odlišovať. Zatiaľ je ohlásená len na počítače bez bližšieho dátumu vydania.