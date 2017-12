Vedci už vedia, ako si mozog udržuje pojem o čase

Siete neurónov sa naťahujú alebo sťahujú podľa toho, koľko času potrebujú na činnosť.

5. dec 2017 o 14:45 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Presné načasovanie je pre ľudský život kľúčové. Bez nejakého druhu vnútornej časomiery by sme mali vážne problémy.

Nevedeli by sme hrať na hudobnom nástroji, ale problém by nám robili aj základné úkony ako koordinácia pohybov či schopnosť udrieť raketou do loptičky.

Vedci roky prichádzali s viacerými modelmi, akými si mozog udržuje pojem o čase.

Doteraz rozšírený predpoklad napríklad hovorí, že v hlave máme špecializované vnútorné hodiny, ktoré tikajú pre celý mozog.

Vedci z Massachusettskej technickej univerzity (MIT) v najnovšej štúdii ukazujú, že spôsob, akým si mozog udržuje pojem o čase, môže byť celkom iný, ako sme si doteraz mysleli.

Narazili na dôkazy, že mozog si uchováva pojem o čase prostredníctvom neurónov, ktoré zodpovedajú za vykonávanú činnosť. Neuróny sa naťahujú alebo sťahujú podľa toho, koľko času treba na vykonanie činnosti.

Aj keď sú predstavy o vnútorných hodinách pre našu intuíciu veľmi príťažlivé, mozog takto podľa vedcov nefunguje.

Štúdiu zverejnili v magazíne Nature Neuroscience.

Dráhy sa naťahujú a sťahujú

Výskumníci z MIT upozorňujú, že o špecializovaných vnútorných hodinách v mozgu nikto ešte nenašiel žiadne dôkazy. Aj keby to tak bolo, táto predstava by mala trhliny.