Kozy sú akrobatky, vylezú aj na strechu

Spásajú všetky buriny, ktorými iné hospodárske zvieratá pohŕdajú.

5. dec 2017 o 0:59 Nina Sobotovičová

Ako žijú jej divé príbuzné?

Koza je jedným z prvých zvierat, ktoré si ľudia zdomácnili a začali ich chovať pre vlastnú potrebu. Jej predchodkyňou je divožijúca koza bezoárová, ktorá je rozšírená predovšetkým v horských oblastiach so suchým a teplým podnebím. Poznáme viac ako 170 plemien kôz, ktoré sú rozšírené po celom svete.

Vo voľnej prírode sa kozy zoskupujú v malých stádach, pričom život v spoločenstve je pre ne aj istým spôsobom ochrany pred predátormi, lebo je oveľa bezpečnejší, ako samotárske potulky.

Keď sa koza nedopatrením oddelí od stáda, vystraší sa a svoje obavy dáva najavo hlasným mečaním. Neméka len preto, že sa bojí, ale aby sa ohlásila zvyšku stáda.

“ Kozy domáce sú veľmi samopašné tvory s akrobatickými sklonmi.Keď sa im zapáči halúzka, na ktorú nedočiahnu, považujú to za výzvu. Vrtko sa postavia na zadné a ak majú kam zaprieť kopytá, dokážu sa vyštverať aj na strechu. „

Pravdou však je, že kozy majú dobre vyvinutý orientačný zmysel, nezvyknú sa preto strácať často. Niektorí pastieri dokonca zvykli do ovčieho stáda vpustiť jednu kozu, ktorá mala ovce z pasienkov priviesť domov.

Je náročná?

Koza domáca, podobne ako jej divožijúce príbuzné, je veľmi nenáročné a zároveň užitočné zviera. Zdá sa, že práve to bol dôvod, prečo si ľudia kozy tak rýchlo zdomácnili.

Chová sa nielen na mlieko a mäso, ale aj kvôli koži, ktorá sa vykupuje rovnako ako králičie či ovčie kožuchy a ďalej ju spracovávajú garbiari. Hlavným úžitkom pre chovateľov kôz je však predsa len mlieko, ktoré je síce veľmi zdravé, no svojou špecifickou chuťou neulahodí každému.

Kozy spásajú všetky buriny, ktorými iné hospodárske zvieratá pohŕdajú a takouto údržbou záhradky robia radosť svojím chovateľom. Niekedy však v záhradke spasú aj to, čo by nemali. Inými slovami – koza zje všetko, čo sa zazelená. Pochutí si na sene, bodliakoch, mladých vetvičkách stromov, ovocných plodoch, pšeničných otrubách aj suchej ďateline. Pochutila by si aj na sparenej zeleni, no to by sa jej mohlo stať osudným. Z vlhkého krmiva sa koza zduje a pomôcť jej môže už iba rýchly zásah veterinára.

Prečítajte si tiež: Zvieratá okolo nás: Každá jalovica je krava, naopak to neplatí

Ako prežúva?

Kozy patria medzi prežúvavce a žalúdok majú, rovnako ako kravy, rozdelený na štyri časti.

Hrubá potrava im dráždi sliznicu bachora a ten ju tak vracia naspäť do pysku, aby ju koza mohla dôkladne požuť. Prežúvací cyklus je dôležitý najmä pri trávení vlákniny, na ktorú je ich strava bohatá. Koza preto takmer permanentne čosi žuje.

Spomínali sme, že koza nie je náročné zviera, no istý štandard si vyžaduje. Ním je suchá a čistá stajňa, v ktorej musí mať dostatok priestoru. Koza bude spokojná, ak ju chovateľ ustajní na mieste s dobrou tepelnou izoláciou. Aby v zime nemrzla ani koza, ani voda v napájadle, a aby sa v lete rohaňa mohla ukryť do chládku.

Vie loziť po strechách?

Kozu poteší aj možnosť výbehu. Najlepším spôsobom, ako jej ho zabezpečiť, je pristaviť k stajni zastrešenú ohradu.

Kozy domáce sú veľmi samopašné tvory s akrobatickými sklonmi.

Keď sa im náhodou pri výbehu zapáči halúzka, na ktorú nedočiahnu, považujú to za výzvu. Vrtko sa postavia na zadné a ak majú kam zaprieť kopytá, dokážu sa vyštverať aj na strechu.

Je pravda, že cap smrdí?

Ak gazda chce, aby mu koza dávala mlieko, musí sa postarať, aby mala mladé, a tak ju aspoň raz do roka treba pripustiť k plemennému capovi. Keďže cap pomerne výrazne zapácha, len málokto sa odhodlá k jeho chovu a na našich dedinách bolo preto dlhé roky zvykom, že sa všetci chovatelia kôz zišli v jednom dome u odvážlivca, ktorý choval práve súceho capka. Už ročná koza je pripravená priviesť na svet malé kozliatka.

Gravidita u kozy trvá približne päť mesiacov a po okotení sa jej vo vemene tvorí mlieko po dobu necelého roka. Potom treba opäť navštíviť miestneho capka.