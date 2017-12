Nové lieky či úplne nové materiály. Urán môže zmeniť našu výrobu

Urán má špecifické vlastnosti, ktoré môžeme raz využiť.

7. dec 2017 o 17:37 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Urán má zlú povesť. V zbrojnom priemysle vyvoláva obavy pre jadrové zbrane, v civilnom sektore sa zase spája s jadrovými elektrárňami. Najnovší objav by však mohol zmeniť pohľad na tento kov.

Výskumníci z Manchesterskej univerzity zistili, že urán dokáže vďaka svojim špecifickým vlastnostiam spustiť chemické reakcie, na ktoré nik ani nepomyslel.

Objav by mohol zmeniť spôsob, akým sa vyrábajú priemyslové chemikálie, mohol by dokonca viesť k novým liekom či k biologicky rozložiteľným plastom.

Štúdiu vedci zverejnili v magazíne Nature Communications.

Nové možnosti katalýz

Takmer všetky veci v našom každodennom živote vznikajú vďaka chemickej katalýze. Jej výhodou je rýchlosť a úspora energie. Potrebuje však katalyzátor, ktorý všetko urýchli – je ako tunel cez horu, aby ste nemuseli prechádzať okolo.

Katalýzu už vedci skúšali s mnohými kovmi z periodickej tabuľky prvkov, no ešte nie s uránom.

„Tento objav povedie k ohromnému rozvoju, ktorý by mohol zmeniť spôsob, akým žijeme,“ hovorí v tlačovej správe profesor anorganickej chémie Steve Liddle.

Katalýza V katalýze ide o to, že spojí samostatné molekuly, preruší niekoľko väzieb a spojí ich s kovom. Potom sa pridá ďalší kov, ktorý sa naviaže na pôvodné prvky, čím ešte viac preruší väzbu. Nakoniec vďaka kovu vznikne úplne nová molekula, ktorú by sme inak nevedeli vytvoriť.

Urán má špeciálne postavenie v periodickej tabuľke.

Stojí medzi kovmi, vďaka ktorým vyrábame katalýzou najrôznejšie materiály, ale aj inými kovmi, pri ktorých je katalýza problematická.

Vedci boli preto zvedaví, ako by sa urán správal v katalýze, keďže by mohol spájať to najlepšie z oboch druhov.

Predpoklad sa nakoniec naplnil, keď výskumníci zistili, že urán dokáže spustiť zvratné reakcie, podobné ako pri prechodných kovoch, čím sa otvárajú celkom nové možnosti katalýzy.

Biologické plasty

„Otvára nám to cestu k potenciálne ohromnej vede, k novým objavom, ktoré sme iným spôsobom nevedeli spraviť,“ vysvetľuje význam výskumu Liddle.

Vedci si myslia, že vďaka novým zisteniam a uránu by sme raz mohli vyrábať plasty, ktoré by si zachovali všetky potrebné vlastnosti, no v prírode by sa rozložili na jednoduché organické molekuly.

Zároveň by urán mohol pomôcť pri výrobe nových liekov.

DOI: 10.1038/s41467-017-01363-0