Americké stíhačky dostanú laserové delá na obranu pred raketami

Spoločnosť Lockheed Martin upraví svoje laserové zariadenia pre stíhačky.

4. dec 2017 o 16:09 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ak lietadlo zachytí prítomnosť navádzanej rakety, spustí protiopatrenia. Môže vypustiť oblak malých kovových častíc, svetlice či využiť rušenie. Americká spoločnosť Lockheed Martin však chce rakety ohrozujúce lietadlo priamo zničiť lasermi.

Cieľom je vyvinúť laserové protiopatrenia, ktoré by poskytovali ochranu pred raketami zem-vzduch a vzduch-vzduch.

Kľúčovým sa stal posun vo vývoji laserov tuhej fázy, ktoré poháňa elektrina. Ich výkon a účinnosť dosiahli na úroveň, keď predstavujú schodnú alternatívu, dokonca aj s výhodami.

Cena vypálenia lasera predstavuje len zlomok ceny balistickej rakety a ak má dostatok energie, môže strieľať neobmedzene. Lockheed Martin by mal predstaviť systém už do roku 2021.

Zničiť alebo aj vyradiť rakety

Kľúčom celého systému by mal byť zväzok jednotlivých laserov, ktoré sa dokážu naškálovať podľa potreby. Lasery sú navyše vláknové, využívajú vláknovú optiku na zosilnenie sily lúča.

Takýto zväzok by mal dokázať zohriať pohonnú nádrž prichádzajúcej rakety do bodu, keď vybuchne. Takisto by mal dokázať zamerať vonkajšie štruktúrne prvky, ako napríklad krídla, čím by mohol raketu jednoducho vyradiť.

“ Dostali sme sa na takú vyspelú úroveň, o ktorej by sme pred piatimi rokmi hovorili, že je ešte ďaleko. „ Rob Afzal

Technológia však najprv bude musieť prekonať niekoľko prekážok. Vývojári v prvom rade musia vymyslieť, ako laser sprevádzkovať na veľmi rýchlych stíhačkách.

„Umiestňujeme zbraň, ktorá strieľa rýchlosťou svetla, na lietadlo, ktoré letí nadzvukovou rýchlosťou, pričom má zamerať hrozby letiace nadzvukovou rýchlosťou,“ vysvetľuje náročnosť pre magazín Wired Rob Afzal z Lockheed.

Vývojári musia zároveň prispôsobiť tak, aby mohlo fungovať na malom stroji. Túto časť však už podľa Afzala zvládli. Podarilo sa im laser upraviť tak, aby bol menší, ľahší a dostatočne silný na to, aby sa dal presunúť z veľkého lietadla na stíhačku.

„Dostali sme sa na takú vyspelú úroveň, o ktorej by sme pred piatimi rokmi hovorili, že je ešte ďaleko,“ hovorí Afzal.

Aj pre helikoptéry

Spoločnosť Lockheed Martin už pre americkú armádu vyvinula viac laserových systémov. Ich systém Athena dokázal v augustovom teste zostreliť lietajúce drony.

Niektoré vojnové lode amerického námorníctva využívajú laserový systém LaWS ako obranný mechanizmus. Jeho výkon sa môže škálovať – dokáže oslepiť človeka, ale zasiahnuť a zostreliť aj malý dron.

Spoločnosť Raytheon na jar predstavila svoj laser, s ktorým helikoptéra AH-64 Apache dokázala z rôznych výšok a v rôznej rýchlosti trafiť vozidlo vzdialené viac ako jeden a pol kilometra.

„Dokážeme vytvoriť sústredený silný lúč a zamerať sa s ním dostatočne dlho, aby sme ho zničili,“ vysvetľuje pre magazín Wired šéf spoločnosti Raytheon Tom Kennedy.

„Má nekonečný zásobník, pokiaľ máte dostatok elektriny.“