Microsoft predstavil svoju prvú hraciu konzolu Xbox

Las Vegas 7.januára (TASR) - Najväčší svetový softvérový koncern Microsoft atakuje svetový trh hracích konzol, ktorý doteraz ovládali Japonci. Zakladateľ spoločnosti Bill Gates v sobotu na výstave Consumer Electronic Show v hráčskej metropole Las Vegas pr

7. jan 2001 o 16:04 TASR

edstavil prvú hraciu konzolu Microsoftu.

Xbox, ako sa nová "hračka" nazýva, by mala byť vybavená výkonným grafickým čipom a v oblasti reality a detailnosti by mala výrazne prekonať súčasné konzoly, napríklad Dreamcast od spoločnosti Sega alebo Playstation 2 od Sony.

Microsoft vstúpil konzolou do novej dimenzie. Trh s hracími konzolami si doteraz delili traja japonskí výrobcovia Sony, Sega a Nintendo, ktorí predajom konzol a k nim patriacich hier dosahovali obrat 20 miliárd USD ročne.

V USA uvedú Xbox do predaja na jeseň tohto roka a v Európe a iných regiónoch až začiatkom roka 2002. Experti sa domnievajú, že takáto predčasná prezentácia bola taktickým krokom Microsoftu a mala by potenciálnych zákazníkov odradiť od kúpy Playstation 2, ktorú na jeseň minulého roka uviedla do predaja vedúca spoločnosť na trhu Sony. Playstation 2 je v USA a Európe taká úspešná, že vo väčšine krajín ju vypredali už v prvých dňoch začiatku predaja.

