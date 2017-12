Rastieme spolu s bitcoinom, hovorí Slovák, ktorý vytvoril peňaženku pre virtuálnu menu

Pavol Rusnák je spoluzakladateľ SatoshiLabs, ktorá do celého sveta predáva bitcoinovú peňaženku Trezor.

2. dec 2017 o 0:01 Matúš Beňo

Rozhovor vznikol na podujatí Future Now a Startup Awards

Ste vďaka bitcoinom milionár?

"Je pomerne veľký rozdiel, či som milionár v českých korunách, alebo v eurách, alebo v bitcoine. Aj keby som nebol, tak to, čo mi bitcoin dal, bola veľmi veľká sieť kontaktov. Tiež som sa veľa naučil o fungovaní moderných technológií. To je pre mňa omnoho dôležitejšie ako nejaké číslo v banke."

Čakali ste, že bitcoin dosiahne až takého hodnoty?

"Nedá sa povedať, že by som vyslovene čakal na hranicu desaťtisíc dolárov a počítal to. Myslím si, že je nemožné, aby sa bitcoin ustálil na nejakej hodnote. Buď pôjde na nulu - keď sa ako spoločnosť rozhodneme, že nemá cenu, alebo práve naopak - pôjde stále hore a hore. Tým, že svet ide stále dopredu, ekonomicky vytvárame nové a nové veci, ale bitcoinu je obmedzené množstvo a bude musieť pokrývať viac a viac práce, takže cena asi pôjde hore."

Prečo je dobré, keď cena bitcoinu klesne?

"Vždy, keď cena ide hore exponenciálnym spôsobom, spôsobuje to viacero problémov. Jeden spočíva v tom, že keď sa ocitnem na exponenciálne krivke, neviem, kde som - som na začiatku, v strede alebo na konci tesne pred pádom? Niektoré priemyselné odvetvia tiež rastú exponenciálne, no väčšinou rast je viac lineárny. Preto si nemyslím, že je dobré, keď hodnota zrazu vystrelí exponenciálne. Čo sa týka pádu, alebo ako hovoria ekonómovia korekcie - tá je dôležitá z toho pohľadu, že bitcoin vo veľmi krátkom čase narástol zo štyri až päťtisíc dolárov na zhruba jedenásťtisíc pred pár dňami, potom spadol na deväťtisíc, ale od tejto hranice sa to výrazným spôsobom vrátilo späť. Znamená to, že sa otestovala reálna cena bitcoinu a ľudia mohli za bitcoin reálne zaplatiť deväťtisíc, čo pád zastavilo. Keď bitcoin rastie, neviem určiť, či je okolo bublina, ale až pri páde sa ukáže, či sú ľudia ochotní investovať.

A čo z dlhodobého hľadiska?