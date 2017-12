Vedci zverejnili objav roka, prinajmenšom v biológii

Výskumníci to opisujú ako revolúciu v modifikovaní biológie.

1. dec 2017 o 12:59 Tomáš Prokopčák

Akoby sa dieťa snažilo desaťročia dostať do obchodu so sladkosťami. Až sa mu to konečne podarilo a teraz nevie, čo si skôr vybrať.

Tak odborníci opisujú prelom, ktorý sa pred pár dňami udial v biológii. Vedci dokázali do DNA baktérie nielenže vložiť úplne nové písmená, tieto baktérie dokonca začali vytvárať umelé nadizajnované bielkoviny.

Prečo je to taký obrovský posun? Čo to môže znamenať pre budúcnosť biológie aj génového inžinierstva? A ako to už teraz vieme využiť?

Počúvajte podcast TECH_FM.

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/363454934&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true