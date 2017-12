V Európe sú milióny nezabezpečených zariadení, hackeri ich môžu zneužiť

Koordinovaný útok by mohol zložiť celú infraštruktúru.

30. nov 2017 o 13:22 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak by hackeri napísali škodlivé kódy, vďaka ktorým by sa nezabezpečené zariadenia stali nástrojom na koordinované útoky, mohlo by to mať vážne následky.

Na internet sa totiž pripájajú milióny nezabezpečných zariadení.

Bezpečnostná firma Trend Micro ich v Berlíne napočítala 2,8 milióna, v Londýne 2,5 milióna, v Ríme 300-tisíc.

Spoločnosť ich počet zistila pomocou analytických nástrojov, ktoré preskúmali IP adresy používané vo veľkých európskych mestách.

Problémom sú obrovské siete počítačov (botnety), ktoré môže hacker ovládnuť bez vedomia používateľov.

Takéto siete pritom nepotrebujú veľký výkon počítačov na to, aby mohli z prevádzky vyradiť veľké internetové servery, cloudy alebo služby.

Šikovne napísaný škodlivý kód skoordinuje útok z miliónov zariadení, ktoré nie je možné jednoduchým spôsobom zablokovať.

Výrobcovia zariadení pripojených k internetu nedbajú na bezpečnosť tak prísne, ako vývojári softvérov určených pre počítače a mobily. Chýba im silná spätná väzba a kritika, ktorá by ich posunula k zodpovednejšiemu prístupu.

Nejde už len o smerovače, set-top boxy, múdre televízory či webkamery, ale o stovky ďalších druhov zariadení, ktoré ponúkajú ovládanie cez mobil či webovú aplikáciu - od robotických vysávačov, cez múdre chladničky až po automaty pre polievanie záhrad.

Agentúra Gartner podľa Reutersu vyčíslila, že do konca tohto roka bude k internetu pripojených 8,4 miliardy zariadení. To je o tretinu viac ako v roku 2016. Do roku 2020 sa počíta s trojnásobným nárastom.