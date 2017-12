Menej srsti, väčší apetít. Kanadský sphynx spotrebuje viac energie ako iné mačky

Nové plemeno by zrejme nevzniklo, keby mu v tom nepomohli šľachtitelia.

30. nov 2017 o 20:09 Nina Sobotovičová

Hračka v ľudských rukách?

Plešatá potvora. Ani by som sa jej nedotkol. Vyzerá, akoby ju niekto obrátil naruby. Podobnými poznámkami ľudia častujú mačky z plemena sphynx. To sú tie holé stvorenia, ktoré na prvý pohľad nemajú na tele jediný chĺpok.

Ešte stále panuje presvedčenie, že boli len hračkou v rukách človeka, ktorý tak dlho krížil všetky možné mačacie plemená, až sa mu podarilo stvoriť vráskavé potvorky bez srsti.

Nie je to pravda, nahé mača sa okotilo bez ľudského zásahu. Až ku vzniku čistého plemena sphynx dopomohli aj šľachtitelia. Kanadské sphynxy sú v mnohom podobné svojim chlpatým príbuzným. Aj ony sú hravé, rady sa túlia a vyhrievajú v blízkosti svojho pána.

Čo robilo problémy pri šľachtení?

Nahé mačence chovali už Aztékovia. Príbeh kanadského sphynxa sa začal písať v roku 1966 v Toronte, kde sa čiernobielej mačke Elizabeth narodilo jedno úplne holé mačiatko – samček Prune. V zvieracej ríši nie je ničím zvláštnym, keď sa potomkovia opäť spária so svojimi rodičmi. A tak sa Prune skrížil s Elizabeth, ktorá vrhla sedem ďalších mačiatok, z nich štyri boli opäť nahé.

Nové plemeno by zrejme nevzniklo, keby mu v tom nepomohli šľachtitelia. Im nestačilo niekoľko bezsrstých mačiek v jednom vrhu, chceli čisté plemeno, ktoré by na svet privádzalo samé bezsrsté mačiatka. Nahé mačky preto začali navzájom krížiť. Problém bol, že všetky holé mačky boli príbuzné, mali predsa spoločných rodičov.

Keď sa to s príbuzenskou plemenitbou (teda krížením) preženie, môžu mať zvieratá vrodené vady a rôzne dedičné poruchy.

Tomu sa chceli šľachtitelia vyhnúť. Začali s holými mačkami krížiť iné plemená, ktoré sa tiež okotili s nejakou mutáciou srsti.

Áno, v tomto momente už hovoríme o výraznom ľudskom zásahu. Podstatné však je, že prvé holé mačiatko sa narodilo huňatej mačke, a to bez ľudského pričinenia.

Akú majú sphynxy povahu?

Predovšetkým – sú to mačky. Sú zvedavé, rady sa maznajú aj maškrtia. A, podobne, ako ich chlpaté kamarátky, s obľubou testujú zemskú príťažlivosť. Takže aj sphynx vám bude skákať na poličky a zhadzovať z nich všetko, čo ste k nim neprilepili.

Chovatelia však na toto plemeno nedajú dopustiť. Hovoria, že sphynxy sú veľmi inteligentné mačky, ktoré veľmi lipnú na svojom pánovi. Majitelia, ktorí nahé mačence chovajú v bytoch, si pochvaľujú aj ich pohlavnú zdržanlivosť.

Sphynxy sú oproti iným plemenám oveľa menej náruživé a nemajú chuť sa tak často rozmnožovať. Kocúry preto svoje teritórium neznačkujú, čo je určite fajn, ak sa snažíte udržiavať svoj domov perfektne čistý.

Ideálne mačky pre alergikov?

Ich telo je v porovnaní s iným plemenami asi o štyri stupne teplejšie. Na jeho vyhriatie však pre chýbajúcu srsť vynaložia oveľa viac energie. Ľahko si to však vykompenzujú tým, že viac zjedia.

Neuverte zaliečavému chovateľovi, keď vám bude tvrdiť, že sphynxa môžu chovať všetci alergici. Pravdaže, ak ste alergickí iba na mačacie chlpy, bezsrsté mača je pre vás ideálnym riešením. Mnohým ľuďom však spôsobujú zdravotné ťažkosti aj mačacie sliny či pot.

Holé mačky majú dokonca problém s nadmerným potením a premasťovaním kože. Ich telo pokrýva len drobučké, takmer neviditeľné, páperie. Nemajú srsť, ktorá by mohla zachytiť maz. Preto treba kanadské sphynxy aspoň raz týždene kúpať. Nechceli by ste predsa hladiť mačku, ku ktorej by sa vám prilepila ruka.

Mačičky sphynx sú veľmi citlivé na slnečné žiarenie a ľahko sa spália. Tmavým sphynxom môžu na koži po slnení vznikať aj pigmentové škvrny.

Tieto mačky sú ideálne do bytu, takmer vôbec sa neodporúča púšťať ich bez dozoru von.