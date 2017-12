Našli ľudský prst aj mínometnú strelu. Ako vyzerá vnútro spaľovne odpadu?

BRATISLAVA. Vo vzduchu sa šíri sivý prach a kyslý hnilobný zápach. Nepripomína pach odpadkov, ktorý poznáte z vlastnej domácnosti. V nose vás priam štípe.

Budova Spaľovne odpadu OLO sa nachádza vo Vlčom Hrdle, približne trinásť minút autom z centra Bratislavy.

"Cítite tú vôňu?" hovorí úsmevne ekologička spaľovne Anna Rothbergerová, ktorá mieri k miestu odkiaľ vychádza intenzívny kyslý pach.

V spaľovni si naň už zvykli. Predsa len, denne spracujú niekoľko ton odpadkov z celej Bratislavy.

O niekoľko minút prichádza do areálu spaľovne smetiarske auto. Po plošine sa dostane až k miestu zápachu - bráne vedúcej k obrovskej jame z betónu. Do nej vysype svoj páchnuci náklad.

Tu sa začína termické zneškodňovanie - spaľovanie vášho odpadu.

Obrovský drapák

V spaľovni končí zmesový komunálny odpad z bratislavských domácností. Ide o zmes, ktorá by mala zostať po vytriedení všetkého znovu-použiteľného či nebezpečného odpadu. Všetko, čo hodíte do bežného smetiaku na bratislavskom sídlisku skončí tu. Ročne sem privezú viac ako 130-tisíc ton odpadkov.

Plasty, papier a iný separovaný odpad sa v spaľovni nespracúvajú. V Bratislave ho OLO zváža, triedi, lisuje do veľkých kociek a odváža na ďalšie spracovanie iným firmám.

Po spálení a speňažení kovov ostáva z pôvodného množstva približne štvrtina.

Ak ľudia odpad nevytriedia správne v domácnosti a pri vyhadzovaní odpadkov, do spaľovne sa dostane aj to, čo by sa nemalo.

V privezených odpadkoch a v jame s odpadkami preto pracovníci spaľovne často vidia množstvo plastov, papiera a kartónov. Našli už dokonca aj časti ľudských tiel.