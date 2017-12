Firefox chce zvýšiť bezpečnosť. Označí weby, ktoré hackli

Prehliadač nebude brániť ďalšiemu používaniu stránok.

24. nov 2017 o 13:20 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Firefox začne používateľov upozorňovať na návštevu webov, ktoré napadli hackeri. Prehliadač tak chce zvýšiť opatrnosť a reagovať na situácie, kedy by údaje, súkromie alebo identity používateľov mohli zneužiť hackeri.

Nová funkcia vzniká v rámci spolupráce Mozilly so službou Have I Been Pwned. Služba prevádzkuje databázu dát, ktoré hackeri získali pri prienikoch na servery, cloudy a služby.

Práve tam sa môže každý používateľ presvedčiť o tom, či sa on sám stal obeťou úniku dát.

V experimentálnej vývojárskej verzii nový modul podľa magazínu Engadget informuje iba o tom, že používateľ otvoril webovú stránku, ktorú hackli. Nebráni k jej ďalšiemu používaniu, ani nevyzýva používateľa na kontrolu svojich vlastných dát či zmenu prístupových údajov.

Mozilla sa po predstavení vynoveného prehliadača Quantum snaží o modernizáciu, aby vyšla v ústrety používateľským návykom formou prehľadných zjednodušení.

Vývojári sa snažia zistiť, či sa prehliadače, ktorých podoba sa takmer nezmenila po celé desaťročia, dajú zmeniť.