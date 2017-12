Google pomôže s chorobopismi. Analyzuje a zapíše rozhovory s pacientmi

Expertný systém odlíši dôležité časti rozhovoru od nepodstatných.

23. nov 2017 o 11:32 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Ak Google načúva hovorenému slovu, nemusí to znamenať, že hlasový asistent čaká na povely, aby splnil jednoduché úlohy. Nová budúcnosť sa rysuje pre lekárov, ktorým sa zjednodušia zápisy do zdravotných kariet pacientov.

Na projekte rozoznávania reči pracujú vývojári zo Stanfordu, ktorí pre svoj projekt využívajú platformu umelej inteligencie Google Brain. Tá analyzuje rozhovor pacienta s lekárom, aby z neho pripravila užitočné zápisky.

Prečítajte si tiež: Päťnásť rokov nevnímal svet, lekári ho opäť priviedli k vedomiu

Počítače nerozoznávajú iba jednotlivé hlásky, slabiky, slová a vety, ale aj ich kontext. Namiesto toho, aby formou diktátu prepisovali slovo za slovom, snažia sa od seba odlíšiť spoločenský rozhovor a odborný výkon lekára a pacienta.

Učiace sa algoritmy následne vyberajú vecné časti rozhovoru, aby z nich spravili zápisnicu do chorobopisu. V súčasnosti dosahuje technológia podľa magazínu Engadget približne 18-percentnú chybovosť, s narastajúcim objemom dát by však mohla byť o poznanie zručnejšia.

Diktáty a elektronické prepisy sa už dnes používajú napríklad v súdnictve. Nový prístup by však mohol analyzovať rozhovory tak, aby z nich zdokumentoval iba to, čo je vecné a dôležité. Informácia o kašli by sa dostala do záznamov, povzdychnutie nad sychravým nečasom však už nie.