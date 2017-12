Križiak pásavý je rád, keď pri párení príde iba o nohu

Jednu končatinu zvyknú samce oželieť, vidina záchrany ich motivuje a predsa len im zostane ešte ďalších sedem nôh.

23. nov 2017 o 6:00 Nina Sobotovičová

Odkedy žije na Slovensku?

Naše babky nemali zamladi veľa príležitostí, aby v záhrade natrafili na tohto pavúčika. Ešte pred päťdesiatimi rokmi bol križiak pásavý v našich zemepisných šírkach vzácnosťou.

Žil v teplých oblastiach južnej Európy a len postupne privandroval aj na Slovensko. Ľudia ho často prezývajú osa pavúk. Dôvodom sú žlto-čierne pruhy na jeho zadočku.

“ Mladé križiaky sa doslova rozletia po okolí. Nepotrebujú ani krídla. Akurát zo zadočku vypustia dlhé vlákno, ktoré sa vďaka vetru vznesie do vzduchu a odnesie so sebou aj malého pavúka. „

Pestrofarebným telom sa však môžu popýšiť iba samičky. Samce sú nenápadné, oveľa menšie ako ich družky, a preto aj slabšie. Pri párení dobrovoľne riskujú život.

Križiak pásavý je teda pôvodne tropický druh, no dnes už je veľmi hojne rozšírený aj u nás. Podľa vedcov je to sčasti pre globálne otepľovanie, keďže celoročné priemerné teploty sa všade zvyšujú.

Odborníci sa však nazdávajú, že tieto pavúky sa budú naďalej šíriť do chladných oblastí aj bez ďalšieho otepľovania. Sú totiž čoraz odolnejšie voči nižším teplotám.

Podobajú sa aspoň trochu?

Ako sme spomínali v úvode, pri križiakoch pásavých sú veľmi zreteľné rozdiely medzi samcom a samičkou. Tento jav odborne nazývame pohlavný dimorfizmus.

Samička je neprehliadnuteľná najmä pre žlto-čierne pásiky, ktoré zdobia jej telo. Keď si predstavíme napríklad všadeprítomného kosca domového, ľudovo prezývaného záchodový pavúk, musíme samicu križiaka pásavého obdivovať aj pre jej veľkosť. Dorastá do úctyhodných rozmerov – môže mať až dva centimetre, a to nepočítame nohy.

Samec. (zdroj: WIKIMEDIA)

Ak trpíte arachnofóbiou, teda strachom z pavúkov, zrejme sa tejto veľkej pavúčici budete chcieť vyhnúť.

Samček je v porovnaní s partnerkou krpec. Jeho telo meria asi pol centimetra a má nevýraznú hnedú farbu.

Pri pohľade na tento párik sa zdá, že ide o dva rôzne druhy pavúkov, takmer v ničom sa nepodobajú. Akurát majú obaja osem nôh, ale s toľkými končatinami sa liahnu všetky pavúky.

Križiaky pásavé sa živia najmä lúčnymi kobylkami. Korisť dokážu rýchlo omotať pavučinou. Napustia ju tráviacimi šťavami a potom jednoducho vysajú.

Kto koho zožerie?

Napriek svojmu malému vzrastu nemá samec žiadne komplexy, keď sa v júli chystá páriť so štvornásobne väčšou samicou. Pavúk pred tým chvíľku vyčkáva na pavučine, kým mu partnerka dovolí, aby podišiel k nej.

Ona zostáva pasívna, samček naberá odvahu a pomaly sa približuje. Rozmnožovací akt sa začína v momente, keď sa pavúk dostane pod samičku. To ešte netuší, aký neblahý koniec ho čaká.

Krátko po párení, niekedy dokonca ešte počas neho, samica svojho partnera zožerie. Najprv ho usmrtí a potom úplne vysaje. Len niekoľkým samcom sa podarí ujsť svojmu osudu, väčšinou ich to však niečo stojí. Napríklad nohu, ktorú pri zbesilom úteku nechajú v sieti.

Jednu končatinu zvyknú samce oželieť, vidina záchrany ich motivuje a predsa len im zostane ešte ďalších sedem nôh.

Zakrátko tak či tak uhynú.

Ako mláďatá lietajú?

Koncom leta samička pri svojej sieti pripraví zámotky – takzvané kokóny. Sú to bledohnedé hruškovité útvary, v ktorých je približne štyristo vajíčok. Samička takýchto kokónov urobí maximálne päť.

Mláďatá sa síce liahnu už na jeseň, ale zimu ešte prečkajú v zámotku. Samica sa ich nedočká, uhynie v zime. Mladé križiaky vyliezajú na jar a do sveta sa dostávajú lietaním. Nepotrebujú ani krídla. Akurát zo zadočku vypustia dlhé vlákno, ktoré sa vďaka vetru vznesie do vzduchu a odnesie so sebou aj malého pavúka. Ten potom môže obsadiť nové územie.