Test: Nokia 8 nepotrebuje k úspechu nostalgiu

Firma stavila na istotu. Dokáže zaujať aj niekoho iného, ako len verných fanúšikov?

22. nov 2017 o 21:36 Matúš Paculík

Nokia 8 Páči sa nám: dizajn, výkon, displej s vysokým rozlíšením Nepáči sa nám: pomalý fotoaparát Hodnotenie: 8,5 Cena: 599 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Produkt na test poskytla spoločnosť HMD Global

Nokia je nesmrteľná, aspoň to tak vyzerá aj po rokoch od jej nešťastného spojenia s Microsoftom. Ukážková rana pod pás od neschopného vedenia pritom bola skoro aj ranou finálnou.

Dnešná Nokia nie je tou starou Nokiou, na ktorú si pamätáme, aj keď jej základy zostali vo Fínsku. Tamojší startup HMD Global vlastní na značku Nokia licenciu a snaží sa oživiť jej niekdajšiu legendu.

Po lacných pokusoch má konečne v ponuke aj prémiový model. Nokia 8 je však mierne odlišná, okolo displeja nenájdete tenké rámčeky, systém je bez akýchkoľvek úprav a dizajn pripomína najlepšie časy Lumií.

Aby vám nevypadol z ruky

Nokia 8 je pekný smartfón, s tým najčistejším dizajnom, aký je aktuálne dostupný. Nenájdete tu žiadne vystúpené časti, farebné výstrelky, či netradične umiestnené ovládacie prvky.

V dobe exotických Samsungov a iPhonu X môže Nokia pôsobiť mierne spiatočníckym dojmom. Záujem o podobné modely od Sony ale dokazuje, že má svoje miesto na trhu.

Nová Nokia teda nevyniká v čo najväčšom pomere displeja k telu zariadenia. Veľká plocha nad a pod displejom je však ergonomická pochúťka, na ktorej s radosťou spočinie prst pri večernom pozeraní videa, alebo hraní hier.

Dotykové ovládacie prvky našli svoje miesto pod displejom – dve dotykové tlačidlá a jedno hlavné, ktoré v sebe obsahuje snímač odtlačkov prstov. Klasika bez akýchkoľvek prekvapení.

Na hornej strane nechýba analógový zvukový výstup, spodná časť má moderný USB konektor typu C. So 160 gramami nie je Nokia prehnane ťažká, práve naopak, vďaka rozumne rozmiestnenej hmotnosti sa dobre drží v ruke.

Zadný duálny fotoaparát vystupuje len nepatrne, jeho umiestnenie je symetrické a strieborné orámovanie šošoviek s bleskom a laserovým senzorom pôsobí veľmi pekne.

Drobným problémom je povrch, síce odolný, no náchylný na nechcené vyšmyknutie z ruky. Aby sme boli úprimní, telefón nám niekoľko krát vypadol na zem a v nestráženej chvíli sa zošmykol zo sedačky.

Našťastie bez akejkoľvek pamiatky, no aj tak si spolu s ním radšej zakúpte aj ochranný obal. A určite sa vyhnite vode a jemnému prachu, Nokiu 8 totiž na rozdiel od konkurencie okúpete len raz.

Pomalý určite nie je

Displej s uhlopriečkou 5,3 palca nie je práve štandardnou výbavou smartfónov, no ponúka zaujímavú alternatívu pre náročnejších používateľom, ktorým sa nepáči súčasný trend obrovských displejov.

A vôbec nevadí, že tu na rozdiel od Apple, Huawei a Samsungu nenájdeme OLED displej. Kvalita použitého IPS displeja je totiž špičková, či už po stránke reprodukcie farieb, jasu, alebo ostrosti obrazu.

S rozlíšením 1440 x 2560 bodov je displej extrémne ostrý, je ostrejší ako nový iPhone a ostrejší aj ako Note 8 od Samsungu. Navyše hardvér je dostatočne výkonný na to, aby aj pri vysokom rozlíšení zvládol tie graficky najnáročnejšie hry.

Čip Snapdragon 835 totiž patrí medzi súčasnú špičku či už po stránke hrubého výkonu, energetickej náročnosti, či výkonu v hrách. Určité pochybnosti by mohla rozprúdiť operačná pamäť s kapacitou štyri gigabajty.

Nokia 8 je však asi najlepšie optimalizovaný Android smartfón na trhu, veď má v sebe len minimum úprav. Tento smartfón jednoducho nepotrebuje väčšiu kapacitu, na dotyky reaguje bleskovo, aplikácie spúšťa bez oneskorenia a nenarazili sme na jedinú hru, ktorá by nebola plynulá.

Akurát pri dátovom úložisku sa pravdepodobne nevyhnete dokúpeniu rýchlej pamäťovej karty, keďže základných 64 gigabajtov dnes stačí len nenáročnému používateľovi. S použitím pamäťovej karty ale zároveň prichádzate o možnosť použiť dve SIM karty súčasne.

Vybrané trhy sa dočkajú aj špeciálnej konfigurácie 6 GB / 128 GB v lesklej modrej verzii. Cena by sa v tomto prípade mala navýšiť len o 50 eur.

S batériou o kapacite 3090 mAh sa k dvom aktívnym pracovným dňom nedostanete, našťastie vám však stačí polhodina pre nabitie batérie na 48 percent.

Pri fotografiách môžete spojiť obrazy z prednej a zadnej kamery do jedného záberu.

Výsledky testov

Nokia 8 Xperia XZ1 Galaxy Note 8 AnTuTu Score 169751 165262 173847 CPU 39396 36662 37878 GPU 72039 70656 72152 3DMark Unlimited 40822 38063 31839 Sling Shot 4654 4657 3473 Sling Shot Ex. 3536 3582 2663 PCMark Work 8228 7735 6708 Work 2.0 6708 6357 5650 Computer Vision 3386 3515 3855

Vďaka za čistý systém

Android vo verzii 7.1.1 nie je úplne najnovší, no je to jediný prehrešok smartfónu v softvérovej časti. Navyše čoskoro by mala byť sprístupnená aktualizácia na verziu 8, ktorú si v podobe beta verzie majitelia smartfónov mohli vyskúšať už v predstihu.

Tým ostatným firma našťastie ponúka pravidelné opravy a bezpečnostné aktualizácie, takže staršia verzia systému je v tomto prípade adekvátne zabezpečená.

Zbytočné aplikácie alebo hry by ste tu hľadali márne, jedinou špecialitou je aplikácia fotoaparátu, ktorú si v Nokii vytvorili na mieru svojmu duálnemu riešeniu. To má na zadnej strane dva snímače, jeden farebný a jeden čiernobiely.

Za súčasnou špičkou použité riešenie zaostáva vo viacerých smeroch, či už kvôli horšej svetelnosti (má len f/2.0), menším pixelom, alebo chýbajúcej optickej stabilizácii pri druhom čipe.

Drobnú výhradu smerujeme aj k automatickému zaostrovaniu, ktoré v nami testovanej vzorke nefungovalo vždy úplne dobre. Navyše pri použití duálneho režimu je všetko ešte pomalšie, hlavne pri horších svetelných podmienkach.

Pri nočnej fotografii sa nám osvedčilo použitie len čiernobieleho snímača, vďaka svojej konštrukcii sú výsledné fotografie kontrastnejšie a hlavne s menším obsahom šumu.

Kvalita videa nesklamala, ale ani neprekvapila. Nahrávať môžete v 4K rozlíšení a s priestorovým zvukom vďaka Nokia OZO technológii.

Nokia 8 teda za súčasnou špičkou v podobe Mate 10 Pro a Note 8 mierne zaostáva. Uvidíme, čo prinesú najbližšie aktualizácie, keďže po hardvérovej stránke je fotoaparát veľmi dobrý.

Nokia má veľký potenciál

Značka Nokia je pre startup HMD Global dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane totiž dokáže vytvoriť záujem širokej skupiny záujemcov aj mimo smartfónovej bubliny, no na druhej strane tu majú všetci mimoriadne vysoké očakávania.

Nokia 8 je pritom jedným z len šiestich smartfónov, ktoré firma zatiaľ uviedla na trh. V mnohých smeroch by sme preto mohli prižmúriť oči, no cena na hranici 600 eur nám k tomu nakoniec nedáva žiadny dôvod.

Nemajte prehnané očakávania, nová Nokia je vynikajúca, no zároveň aj adekvátne drahá. Nečakajte futuristický dizajn, zaoblené boky displeja, či špeciálne senzory na rozpoznanie tváre.

Firma vsadila na overený dizajn, dobre zladený hardvér a nadpriemerný fotoaparát. Navyše systém nie je zahltený žiadnymi zbytočnými aplikáciami a jediné čo mu chýba, je aktualizácia systému na verziu 8.0, ktorej by sme sa mali dočkať ešte tento rok.

Parametre

Čip: Snapdragon 835

Výkon: 4x 2,5 GHz + 4x 1,8 GHz

Grafika: Adreno 540

Pamäť: 4 GB

Dáta: 64 GB

Displej: 5,3“ IPS, 1440 x 2560

Komunikácia: Wi-Fi 5GHz, BT 5.0, NFC, GPS, LTE, USB 3.1 Typ C

Batéria: 3090 mAh

Hmotnosť: 160 g

Systém: Android 7.1.1