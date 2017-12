Hackeri ukradli Uberu dáta desiatok miliónov zákazníkov, spoločnosť to tajila

Uber zaplatil hackerom, aby o útoku mlčali.

22. nov 2017 o 6:48 (aktualizované 22. nov 2017 o 12:21) Milan Gigel

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Uber svojim vodičom a zákazníkom zatajil, že neochránil ich súkromie. Hackeri sa v roku 2016 nabúrali do serverov, z ktorých získali dáta týkajúce sa 57 miliónov klientov a vodičov.

Záznamy obsahujú mená, adresy, telefónne čísla, ale aj údaje z vodičských oprávnení.

Firma zaplatila hackerom 100-tisíc dolárov za to, že vymažú ukradnuté dáta. Keďže neexistuje žiadna záruka, že by tak spravili, Uber tým získal nádej, že sa dáta nedostanú na čierny trh a dal by sa z nich rozpoznať pôvod.

Zatiaľ nie je známe, či hackeri dáta zneužili. Odborná verejnosť sa dozvedela o prieniku až teraz, rovnako ako ľudia, ktorých sa problém môže týkať. Hoci Uber vodičom ponúkol ochranu formou monitoringu pohybov na ich účtoch, zákazníkom rovnakú ochranu neposkytne.

Uber podľa BBC podrobnosti neprezradil. Magazín Bloomberg však vo svojej správe informuje o prieniku hackerov do privátnej zóny na vývojárskej platforme Github, z ktorej získali prístupové údaje ľudí z Uberu. Tie potom využili a prihlásili sa do služby Amazon Web Services, ktorá spravuje dáta pre spoločnosť.

"Nič z toho sa nemalo stať a ja to nebudem ospravedlňovať," uviedol Khosrowshahi, ktorý sa stal generálnym riaditeľom Uberu tento rok v septembri. "Meníme spôsob nášho podnikania."

Firmy čelia v USA právnej zodpovednosti a musia úrady informovať o všetkých prienikoch. Nie je tomu dávno, čo Uber platil pokutu vo výške 20-tisíc dolárov za menší bezpečnostný prešľap z roku 2014.