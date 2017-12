Skutočný Iron Man: Vynálezca s oblekom stanovil nový rýchlostný rekord

Oblek poháňa šesť malých prúdových motorov.

video //www.youtube.com/embed/NCWqm_is95s

Prezývajú ho Iron Man, podľa obleku z komiksov o Tonym Starkovi. 38-ročný britský vynálezca Richard Browning si skonštruoval vlastný špeciálny prúdový oblek, ktorý prezýva podľa Daedalus, podľa postavy z gréckej mytológie.

Pred niekoľkými dňami stanovil nový svetový rekord pre lietajúce a telom ovládané prúdové obleky. Dosiahol rýchlosť viac ako 51 kilometrov za hodinu a zapísal sa do Guinessovej knihy rekordov. Browning tiež dúfa, že sa mu nastavenú latku čoskoro podarí prekonať.

Oblek vzlieta vertikálne a ovláda sa pohybom rúk. "Spôsob, akým udržiavate rovnováhu, je v podstate rovnaký ako pre Tonyho Starka vo filme," vysvetľuje pohybovanie pre magazín Wired Browning. "Stačí len namieriť ruky správnym smerom. Váš mozog sa veľmi rýchlo prispôsobí."

Informácie, napríklad o pohonných hmotách, sa zobrazujú na čelnom kryte helmy.

Špeciálny oblek dokáže podľa magazínu Wired vyvinúť rýchlosť až 450 kilometrov za hodinu. Browning ho v takom výkone neskúšal.

"Keby som pripažil ruky, veľmi by som zrýchlil a vyletel priamo hore. No nespravím to, nemám padák," zdôveril sa vynálezca pre magazín.

Browning svoj oblek, ktorý ho už stál 40-tisíc libier, neustále vylepšuje.