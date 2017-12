Spomalil sa vám telefón po vydaní nového modelu? Ako to vyriešiť

Aktualizácie sú dôležité, niekedy však spôsobujú problémy.

16. nov 2017 o 11:08 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Stáva sa to takmer rok po roku. Keď Apple uvedie na trh nové iPhony, ľudia začnú na Google s 50-percentným nárastom vyhľadávať, prečo je ich starý iPhone pomalý.

Prečítajte si tiež: Recenzia iPhone X: je to smartfón z budúcnosti

Takmer akoby firma pre podporu predaja noviniek spomalila produkty z minulých rokov.

Prečo sa starý iPhone spomalil

Čo znie na prvý pohľad ako konšpirácia či mýtus má však svoje opodstatnenie. Ak sa spolu s novinkami dostane na trh aj dokonalejšia, všestrannejšia a modernejšia verzia mobilného operačného systému, starším zariadeniam naloží na plecia nové bremená.

Staré iPhony po aktualizácii stratia čosi zo svojej svižnosti, pretože ich neraz od uvedenia nového systému na trh delia i štyri či päť rokov od času, keď bol definitívne ukončený vývoj ich hardvéru.

Prečítajte si tiež: Rozobrali iPhoneX a zistili, čo ukrýva jeho vnútro

Aktualizácia sa vždy musí vysporiadať s presunom súborov, aplikácií a nastavení tak, aby boli s novým systémom kompatibilné. Ak sa takéto bremená kopia s postupným prechodom verzie na verziu, problém sa kumuluje.

Ako to vyriešiť

Preto je podľa denníka New York Times lepšie, ak používatelia namiesto aktualizácie zvolia novú inštaláciu, ak sa pre zmenu verzie operačného systému rozhodnú.

Je to ako v časoch starých verzii Windowsu, ktoré po preinštalovaní vždy bežali rýchlejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie.

V prípade mobilu to znamená, že dáta treba zazálohovať, zariadenie vynulovať, preinštalovať do neho nový systém a následne do neho načítať uložené dáta a identity spolu s čerstvou inštaláciou aplikácií.

Celý proces je možné automatizovať, nie je to však také rýchle ako kliknúť na tlačidlo "aktualizovať".