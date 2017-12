Umelé ovplyvňovanie klímy môže mať katastrofické následky pre celú Zem

Modely ukazujú, že umelé zmeny na jednej pologuli majú dôsledky aj na druhej.

15. nov 2017 o 17:58 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Návrhy na umelé ovplyvňovanie klímy by teoreticky mohli byť ďalšou šancou, ako bojovať proti klimatickým zmenám.

Medzi také metódy patrí aj zosvetlenie oblakov, obrovské zrkadlá vo vesmíre či vypustenie určitých látok do atmosféry, aby odrážali slnečné svetlo

Takéto pokusy o umelé ochladenie planéty by podľa novej štúdie neboli účinné a mohli by skôr priniesť silnejšie tropické búrky a dlhé suchá.

"Ak sa jedna krajina rozhodne uprednostniť svoje záujmy, mohlo by to mať potenciálne katastrofálny vplyv na určité časti sveta," hovorí pre web Carbon Brief hlavný poradca generálneho tajomníka OSN pre klímu János Pásztor.

Vedci preto vyzvali vlády krajín sveta, aby prísne regulovali budúce veľkoplošné a jednostranné geoinžinierske programy.

Štúdiu publikovali v prestížnom magazíne Nature Communications.

Inšpirácia výbuchmi sopiek

Solárne geoinžinierstvo predstavuje niekoľko metód boja s globálnym otepľovaním - mali by umelo obmedziť množstvo slnečného svetla dopadajúceho na planétu.

Jednou z metód je vypustenie určitých látok do stratosféry, ktoré by dokázali ochladiť zemský povrch tak, že by odrazili časť slnečného svetla späť.

Takéto pokusy by však podľa novej štúdie mohli spôsobiť na oboch pologulách vážne problémy.