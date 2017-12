Odfotili gigantickú kryhu, ktorá sa v júli odlomila od Antarktídy

Ak sa šelfový ľadovec zosunie, hladiny morí sa začnú rýchlo zvyšovať.

15. nov 2017 o 14:53 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Polárnym výskumníkom z NASA sa po niekoľkých mesiacov podarilo odfotiť gigantickú ľadovú kryhu, ktorá sa v júli odlomila od šelfového ľadovca Larsen C.

Slovníček Pevninský ľadovec je súvislá masa ľadu

je súvislá masa ľadu Šelfový ľadovec je spojený s pevninským, prechádza do mora

je spojený s pevninským, prechádza do mora Ľadová kryha je veľký kus ľadu na mori

Masívny kolos má plochu asi 6000 kilometrov štvorcových, je teda asi sedemkrát väčší ako Berlín.

"Vidieť ho celkom oddelený, ako tam tento masívny kus ľadu pláva, bolo celkom šokujúce," opisuje svoje pocity pre Washington Post vedec Nathan Kurz, ktorý pracuje v misii NASA Operation Icebridge skúmajúcej zmeny v polárnom ľade.

Kryha má podľa vedcov toľko ľadu, že keby sa nanovo pridal do oceánu, zvýšil by hladinu svetových morí o tri milimetre.

Monitorujú zmeny

Vedci z misie Operation Icebridge chcú do konca novembra sledovať zmeny v antarktickej ľadovej pokrývke a pochopiť, ako na seba vplývajú šelfový ľadovec a more a ako môžu ovplyvniť svetovú klímu.

Prečítajte si tiež: Antarktický ľadovec stratil obrovskú kryhu, naznačuje nenávratný ústup ľadu

Šelfový ľadovec je súčasťou pevninského, no preniká až do mora.

Čoraz viac ich však ohrozuje globálne otepľovanie a zmeny v morských vodách, ktoré môžu spôsobiť oslabovanie či odlomenie šelfového ľadovca.

Keď sa kryha odlomí, ľad môže rýchlejšie prúdiť do mora a zvyšovať tak jeho hladinu.

Práve teraz monitorujú, koľko ľadu sa roztápa pod a nad hladinou a odhadnúť tak, ako sa bude obrovská kryha v budúcnosti správať. Kryha je totiž jedna z najväčších, aké sa za posledných 30 rokov odlomili od Antarktídy.

Otázkou totiž stále zostáva, či odlomenie kryhy sa dá pripísať zmenám v globálnej klíme. Ďalšie údaje by im pomohli zistiť, čo sa na mieste v skutočnosti deje.

Drží na uzde ďalší ľad

Samotná kryha však zatiaľ nepredstavuje pre ľudstvo ohrozenie. Jej odlomenie však vzbudzuje otázky o stabilite šelfového ľadovca Larsen C, z ktorého sa odlomila.

"Ak by sa šelfový ľadovec zosunul, výsledkom by bolo rýchlejšie zvyšovanie hladiny morí. Keďže šelf drží na uzde ľad na Antarktickom polostrove, bez neho by sa pohyboval rýchlejšie," vysvetľuje problém Kurz.

Kvôli odlomeniu kryhy sa navyše bude musieť nanovo zmapovať antarktické pobrežie.

Kým pred odlomením kryhy bol Larsen C medzi šelfovými ľadovcami štvrtý najväčší, po odlomení je už podľa výskumníka Teda Scambosa piaty, alebo až šiesty najväčší.