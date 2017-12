Prvá časť StarCraft II je oficiálne zdarma. Stiahnite si ju

Hráči budú mať kompletný prístup k príbehovej kampani aj multiplayeru.

15. nov 2017 o 11:19 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Obľúbená strategická hra StarCraft II: Wings of Liberty je od stredy zadarmo aj pre európskych hráčov. Ide o prvú časť trilógie, ktorá vyšla ešte v roku 2010. Zvyšné dve rozšírenia nie sú súčasťou.

Hra mala v čase vydania veľmi pozitívne ohlasy, pričom na serveri Metacritic si drží hodnotenie 93 percent. Spoločnosť Blizzard ohlásila prechod na free-to-play model začiatkom mesiaca s tým, že hráči skutočne budú mať všetko potrebné zdarma.

Kompletný príbeh

Hráči dostanú celú príbehovú kampaň Wings of Liberty, ktorá im môže vydržať aj dvadsať hodín času, ak sa pokúsia splniť všetko. Súčasťou je aj hodnotený multiplayerový rebríček, pričom hrať sa dá aj s jednotkami zo všetkých rozšírení.

Hráči taktiež dostanú všetkých kooperačných veliteľov, pričom hrať s nimi môžu až do piateho levelu. Traja velitelia, Raynor, Kerriganová a Artanis budú celkom zdarma.

Ak si chcete hru stiahnuť, navštívte oficiálnu stránku StarCraft II. Na stránkach spoločnosti si pritom môžete celkom zdarma stiahnuť aj prvý diel s rozšírením.

Špeciálna ponuka

Navyše hráči, ktorí si kúpili StarCraft II: Wings of Liberty ešte pred koncom októbra 2017, majú možnosť si zdarma stiahnuť aj druhú časť Heart of the Swarm. Ponuka však platí len do 8. decembra.

Minimálne požiadavky pre počítač sú operačný systém Windows 7 a vyšší, procesor Intel Core 2 Duo alebo AMD Athlon 64 5600+, operačná pamäť 2GB, 30GB miesta na pevnom disku a grafická karta NVIDIA GeForce 7600 GT alebo ATI Radeon HD 2600 XT a pripojenie na internet.