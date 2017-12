Prvýkrát natočili najväčšieho kraba, ako napadol vtáka

Krab palmový je najväčší suchozemský článkonožec.

13. nov 2017 o 11:44 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/XIRfCoauxbo

Je veľký asi ako pes, dokáže liezť po stromoch a jeho klepetá majú zovretie silné asi ako levia tlama. Krab palmový je najväčší suchozemský článkonožec na svete.

Krab palmový Dorastá do hmotnosti približne 4 kilogramy a veľkosti 40 až 50 centimetrov .

a veľkosti 40 až . Najväčší nájdený jedinec meral jeden meter a mal hmotnosť 17 kilogramov.

meral jeden meter a mal hmotnosť 17 kilogramov. Dožívajú sa 40 až 60 rokov.

Meno dostal po spôsobe svojej obživy - dokáže rozraziť kokos a vyžrať jeho mäkké časti. Biológovi Markovi Laidreovi sa prvýkrát podarilo kraba prichytiť, ako si pochutnáva na niečom úplne inom - spiacej dospelej čajke. O zistení píše v štúdii Frontiers in Ecology and the Environment.

Laidre dovtedy nikdy nevidel, že by kraby lovili iné zvieratá. Zriedkavo napadli iné kraby.

Raz v noci sa mu na jednom z čagosských ostrovov v Indickom oceáne podarilo na video zachytiť, ako krab napadol čajku a klepetami jej dolámal krídla.

"V priebehu dvadsiatich minút prišilo k miestu ďalších päť krabov, pravdepodobne zacítili krv," hovorí Laidre pre Washington Post. Vtáka roztrhali a odniesli si ho. Na skúmanom ostrove žije niekoľko desiatok krabov a len pár čajok, čo podľa Laidrea znamená, že krab tento ostrov ovládol ako predátor.

DOI: 10.1002/fee.1730