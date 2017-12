Test: Beoplay H9 sú prémiové slúchadlá pre masy

Pohodlné a extrémne kvalitné slúchadlá, pri ktorých vás vyvedie z rovnováhy jedine ich vysoká cena.

14. nov 2017 o 11:23 Matúš Paculík

Bang & Olufsen Beoplay H9 Páči sa nám: komfort, špičkové spracovanie, vynikajúci zvuk Nepáči sa nám: dotykové ovládanie, vysoká cena Hodnotenie: 8,8 Cena: 499 eur (pozri aktuálnu cenu a dostupnosť)

Produkt na test poskytla spoločnosť Bang & Olufsen

Dánsky Bang & Olufsen nie je práve tým výrobcom, ktorého produkty by boli určené pre bežného zákazníka. Nesnažia sa ani o cenovú výhodnosť, svoje meno si vybudovali na vysokej kvalite pre náročných.

Beoplay H9 sú v tomto smere mierne odlišné, nie však kvalitou alebo dizajnom. Nestratili nič na svojej príťažlivosti, len sa svojim zvukovým prejavom snažia zaujať bežného smrteľníka.

Luxus za päť stoviek

Koľko ste ochotní zaplatiť za dobré bezdrôtové slúchadlá? Na tie najlacnejšie za 20 eur rovno zabudnete, sú vhodné len ako doplnok pre občasnú komunikáciu cez Skype. Dobré začínajú až pri stovke, teda keď nejaké nájdete v akcii.

Úplne odlišnou kategóriou sú prémiové slúchadlá, ktoré sa k masám dostali pred pár rokmi vďaka kombinácii značiek Beats by Dr. Dre a Apple.

Slúchadlá Beoplay H9 patria presne do tejto kategórie – ich konštrukcia je spolu s dizajnom špičková, bez akejkoľvek chyby, no ich zvuk nie je nudne verný. Vyznávači dokonalej presnosti nech sa poobzerajú po iných modeloch Bang & Olufsen, H9 sú hlavne o zábave.

Navyše je už pri prvom stretnutí zrejmé, že sú stavané aj pre aktívnych cestovateľov. Pri použitých materiáloch totiž dominuje pevný kov, ktorý zvládne časté cestovanie v malom batohu.

Mostík je vo vnútri spevnený hliníkovou kostrou, jeho povrch je tvorený odolnou teľacou kožou príjemnou na dotyk. Výstelka spodnej časti mostíka vyzerá na prvý pohľad tvrdá, no ani po niekoľkých hodinách používania netlačí.

Príjemné sú aj mušle, dostatočne mäkké vďaka pamäťovej pene a jemnej jahňacej koži. Počas horúcich letných dní bohužiaľ veľmi nechladia, konštrukcia je zameraná hlavne na odhlučnenie.

S minimom tlačidiel

Na slúchadlách nájdete len jedno univerzálne tlačidlo, s ktorým ovládnete základné funkcie zapnutia, vypnutia a párovania. Ak by ste chceli slúchadlá používať s viacerými zariadeniami, tak si práve párovania užijete viac ako je zdravé.

Slúchadlá sa totiž nedokážu automaticky prepínať a pri zmene je potrebné vykonať manuálne spojenie.

Unikátna je možnosť výmeny nabíjateľnej batérie, čiže keď stratí svoju kapacitu alebo sa pokazí, tak ju jednoducho vymeníte. Rozumný krok s ohľadom na kvalitu slúchadiel, ktoré majú predpoklad prežiť aj viac ako len jeden akumulátor.

Pre doplnkové nastavenia máte k dispozícii nepodarené dotykové ovládanie, alebo aplikáciu pre smartfóny so systémom Android a iOS. Je jednoduchá, no veľa funkcií v nej nečakajte.

Skutočne škoda, že tu nie sú klasické tlačidlá pre ovládanie hlasitosti a posúvania skladieb. Slúchadlá by s nimi možno nemali tak dokonalý dizajn, no ergonómia ovládania by boli výrazne lepšia.

Špičkový zvuk pre masy

Beoplay H9 sú skvelé slúchadlá, teda pokiaľ nie ste extrémne náročný hudobný fanúšik hľadajúci dokonalú neutralitu reprodukcie zvuku. Treba pripomenúť, že k slúchadlám potrebujete aj adekvátny zdroj signálu.

Je ale dosť nepravdepodobné, že k tak drahým slúchadlám niekto použije starý smartfón. Tie moderné sa radi pýšia kvalitným analógovým zvukovým výstupom, či moderným Bluetooth štandardom s technológiou aptX.

Reprodukciu slúchadiel výrobca nastavil pre moderné hudobné štýly, čoho výsledkom sú zvýraznené basy, občas nedokonalé stredné pásmo a presné výšky. Spokojní budete pri počúvaní tanečnej hudby, džezu, hip-hopu, ale aj pri akustických skladbách.

Izolácia proti okolitému hluku je dobrá aj v pasívnom režime a po zapnutí aktívneho režimu sa kvalita reprodukcie nezhorší. Funguje vynikajúco v kancelárii, na ulici, či v lietadle.

Vplyv na výdrž batérie je malý, zo 16-tich hodín vám ukrojí približne dve hodiny. Na jedno nabitie teda vydržia skutočne celý deň, či zaoceánsky let. Maximálnu výdrž dosiahnete pri použití káblu.

Zaujímavý je spôsob úpravy reprodukcie zvuku v aplikácii pre smartfóny. Tu si namiesto bežnej zmeny parametrov vyberáte medzi náladami. Pre bežného človeka omnoho lepšie riešenie v porovnaní s nič nehovoriacimi číslami.

Nie sú dokonalé

Aj keď sa dizajnu a kvalite nedá nič vytknúť, je tu pár drobností, ktoré by firma mohla v budúcnosti opraviť. Tou prvou a zároveň aj najhoršou je dotykové ovládanie na slúchadle.

Prstom môžete upravovať hlasitosť, pozastaviť prehrávanie, či vypnúť a zapnúť elimináciu okolitého hluku. Zaujímavý nápad, teda keby bol dotiahnutý do použiteľnej podoby. V súčasnom stave je ale skôr na príťaž.

Reakcie na dotyky sú oneskorené o približne polovicu sekundy, čo pôsobí mätúco aj po týždňoch pravidelného používania. Navyše sa často deteguje nechcený dotyk aj pri obyčajnom zložení slúchadiel z hlavy.

Dotykové ovládanie reaguje aj na dotyky pri nasadených rukaviciach, takže slúchadlá môžete pokojne používať aj v zime, sú na to stavané.

V tomto smere je menej niekedy viac, navyše na klasické tlačidlá je na slúchadlách miesta dosť. Výrobca tiež mohol hodiť za hlavu micro USB konektor a použiť moderný typ C, ktorý je štandardom pri väčšine nových smartfónov.

Cena by mala byť nižšia

Ak si odmyslíme drobné nedokonalosti v podobe zlého dotykového ovládania, je jediným problémom slúchadiel ich vysoká cena. Za 500 eur sa totiž dajú kúpiť vernejšie hrajúce slúchadlá, samozrejme s odlišnou kvalitou spracovania a dizajnu.

Nie je preto úplne jednoduché dať univerzálne hodnotenie pre Beoplay H9. Na jednej strane je ich zvuk až okato prispôsobený masám a odkláňa sa od čistej presnosti, no na druhej strane je ich kvalita spracovania ukážková, prakticky bez jedinej chyby.

Pre koho sú teda určené? Určite nie pre čistokrvného audiofila, ktorý si zakladá na absolútnej presnosti. Skôr zaujmú náročného smrteľníka, ktorý má vyššie požiadavky na zvuk a extrémne vysoké nároky na kvalitu a dizajn niečoho, čo bude používať najbližšie roky.

Parametre

Frekvenčný rozsah: 20 – 22000 Hz

Priemer: 40 mm

Komunikácia: 3,5mm + Bluetooth 4.2 s aptX LL

Batéria: 770 mAh, nabitá za 2,5 h

Rozmery: 197 x 225 x 40 mm

Hmotnosť: 295 g