Sebecký mozog chráni sám seba

Ľudské mozgy sú doslova žrútmi energie. Spotrebujú až desaťnásobne viac kalórií, než by im patrilo podľa hmotnosti tela.

Nie je to síce v živočíšnom svete až taká výnimka, no v každom prípade si neprestajná činnosť našej sivej hmoty vyžaduje vysoké energetické investície. Je to tak teraz, ale bolo to tak aj v ďalekej minulosti.

O tom, že mozog rieši svoje nákladné energetické potreby na úkor celého tela, napísali vedci z britskej Cambridgeskej univerzity.

Ich výskum naznačuje, že známe tvrdenie slávneho evolučného biológa Richarda Dawkinsa o sebeckých génoch možno pokojne rozšíriť aj na mozog.

Hlava alebo svaly?

Mnohí z vlastnej skúsenosti vieme, že dobre a rýchlo rozmýšľať a súčasne tvrdo a kvalitne pracovať nie je vôbec jednoduché. Stojí to veľa síl a energie, a nič z toho nie je nekonečné. Tím vedcov z Cambridgea zaujímalo, ktorá z týchto dvoch schopností „odíde“ v ľudskom tele skôr.