Hviezda zaskočila astronómov, popiera všetky teórie

Žiadna teória zatiaľ nevie úplne vysvetliť zvláštne pozorovanie.

9. nov 2017 o 16:02 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vtedy to bola bežná supernova. Umierajúcu hviezdu vedci spozorovali, zaradili ju do kategórie a nechali, veď takých už videli mnoho. No o niekoľko mesiacov neskôr spravila čosi, čo nik nečakal a čo naše teórie nezvládnu vysvetliť.

Hviezda sa opäť rozžiarila a pohasla, a to hneď päťkrát v priebehu pár rokov. Zdá sa, že táto supernova so zvláštnym názvom iPTF14hls odmieta zomrieť a vybuchuje znovu a znovu.

Tak by však slnečná evolúcia nemala vyzerať. V posledných dramatických fázach života masívnej hviezdy totiž nastane obrovská explózia, ktorá do priestoru rozmetá takmer všetku jej hmotu. Na krátky čas sa rozžiari a postupne zhasne.

"Táto supernova však rúca všetko, čo sme si mysleli, že o ich fungovaní vieme," píše v tlačovej správe hlavný autor štúdie Iair Arcavi. "Je to najväčšia záhada, na akú som narazil za takmer desať rokov štúdie hviezdnych explózií," dopĺňa.

Najväčší výbuch, aký sme videli

Podľa štúdie publikovanej v prestížnom magazíne Nature však supernova prekvapila znovu.

Astronómovia sa pozreli do archívnych záznamov a z pozorovaní zistili, že na rovnakom mieste, v súhvezdí Veľká medvedica vyše pol miliardy svetelných rokov od nás, nastal výbuch už v roku 1954.