Spoja minulosť a prítomnosť. Analógová zrkadlovka si porozumie s mobilom

Vymeniť film budete môcť aj za bieleho dňa bez obáv z poškodenia.

9. nov 2017 o 13:03 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Klasická estetika analógového filmu v kombinácii s moderným prístupom.

Vývojári zo startupu Reflex chcú zmodernizovať nostalgický svet analógových zrkadloviek a s podporou drobných investorov chystajú prístroj, ktorý prepojí staré a nové a technológie.

Pri návrhu sa inšpirovali modulárnosťou z profesionálnej videotechniky.

Aj staré objektívy

Nezáleží na tom, aké objektívy máte, nemusíte sa trápiť ani redukciami. Vývojári prišli s výmenným čelným panelom, na ktorý sa dajú nasadiť aj staré objektívy od rôznych výrobcov ako Nikon, Canon či Pentax.

Výmenou čelného panelu získate nielen iný závit či bajonet pre upevnenie objektívu, ale aj správnu vzdialenosť k filmu, aby zaostrovanie fungovalo bez úprav v plnom rozsahu.

Vymeniteľná je aj zadná stena s filmom, ktorá je uspôsobená tak, aby ste sa nemuseli odobrať do tmavej miestnosti.

Znamená to, že kedykoľvek v priebehu dňa vymeníte stenu za inú s filmom odlišnej citlivosti, alebo iného farebného podania.

Rastúca popularita analógu

Zrkadlovka má modernú elektroniku, LED a zábleskové svetlo, počíta sa aj s prepojením s mobilnou aplikáciou, ktorá by ku každej snímke mohla zaznamenať expozičné parametre.

Tie by sa mohli automaticky prenášať do EXIF hlavičiek po tom, čo sa vyvolaný film bude skenovať na archiváciu či ďalšie spracovanie do počítača.

Vývojári podľa magazínu Digital Trends vychádzajú nielen z rastúcej popularity pôvodnej analógovej fotografie, ale aj z faktu, že tomuto segmentu sa 25 rokov nik nevenoval. Chcú preto spojiť starú klasiku s modernými technológiami a komfortom.