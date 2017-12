Vedci našli chýbajúci článok, ktorý mohol stvoriť život na Zemi

Doteraz nikto neprišiel s presvedčivejším vysvetlením.

8. nov 2017 o 18:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Z neživej hmoty sa postupne stala hmota živá, ktorá sa rozmnožovala, vyvíjala a menila okolie.

Nikto celkom nevie, ako k tomuto prechodu mohlo dôjsť. Až doteraz.

Výskumníkom z kalifornského inštitútu The Scripps Research sa podarilo nájsť molekulu, ktorá mohla pred miliardami rokov vytvoriť podmienky potrebné na spojenie prvkov kľúčových pre prvotné organizmy.

Prvky potom mali spustiť ďalšie reakcie a nakoniec vytvoriť jednoduché bunkové živočíchy.

Naznačuje to, štúdia v prestížnom magazíne Nature Chemistry.

Jedna molekula pre tri zlúčeniny

Prvotné formy života potrebovali na svoj vznik tri kľúčové zlúčeniny: nukleotidy, ktoré by uchovali genetickú informáciu, aminokyseliny, vďaka ktorým by bunky fungovali, a lipidy, ktoré by boli súčasťou bunkových membrán.

Všetky pritom vznikajú vďaka fosforylácii - chemickej reakcii, ktorá molekule pridá atómy kyslíka a fosforu.

Vedcom však chýbala molekula, ktorá by dokázala túto reakciu spustiť, v reálnych podmienkach by naraz vytvorila kľúčové zlúčeniny a navyše aj existovala v podmienkach panujúcich na ranej Zemi.