Logitech a HTC Vive preniesli klávesnicu do virtuálneho sveta

Do virtuálneho sveta sa premietnu vaše ruky aj klávesnica.

7. nov 2017 o 11:29 Milan Gigel

Virtuálne klávesnice v rôznych prostrediach - kliknite pre spustenie animácie. (zdroj: Logitech)

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Virtuálna realita je digitálna clona, ktorá cez headset nadobro zastrie výhľad do skutočného sveta. Ak sa do nej ponoria vývojári pri svojej práci, úplne strácajú kontakt so svojou klávesnicou. Spoliehať sa môžu iba na hmat a skúsenosti, alebo virtuálne náhrady.

Logitech a HTC vyvinuli podľa magazínu Engadget technológiu, ktorá vytvára most medzi oboma svetmi. Kým ruky vývojára dosadnú na fyzické tlačidlá klávesnice, virtuálny svet zobrazí celú jej plochu k rýchlej orientácii a úžitku. Je to, akoby dotyk rúk dokonale ladil s ilúziou, ktorú v grafike stvárnil softvér.

Spojenie oboch svetov zabezpečuje softvérový balík, ktorý dokáže prostredníctvom hardvéru identifikovať polohu, vzdialenosť a natočenie klávesnice tak, aby ju bolo možné vložiť v pomyslenej podobe do virtuálneho sveta.

Firmy pripravili 50 sád klávesníc Logitech G s riešením Vive Tracker, aby 150-dolárový kit s názvom Bridge ponúkli vývojárom. Tí majú pri svojej práci naživo zistiť, či novinka spĺňa ich očakávania.

Do budúcna by to mohlo znamenať, že nielen programátori, vývojári a tvorcovia obsahu, ale aj fanúšikovia počítačových hier budú môcť klávesnice plnohodnotne využívať.