Pamätáte si ešte hry na PlayStation 2? Vyskúšajte si kvíz

Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Tomba, Klonoa

Jak and Daxter, Ratchet & Clank, Sly Cooper

1. Každá PlayStation prišla s niekoľkými sériami plošinoviek, ktoré si získali hráčov. Ktoré to boli v prípade PlayStation 2?

Devil May Cry

3. Pôvodne to malo byť štvrté pokračovanie Resident Evil. Keďže sa počas vývoja hra začala radikálne odlišovať od pôvodného konceptu (dynamická kamera, štýlová akcia, nesmrteľný hrdina), vznikla celkom nová séria. Ako sa volá?

4. Po úspechu Metal Gear Solid sa pokračovanie veľmi očakávalo. Hráči si dokonca kupovali hru Zone of the Enders len preto, aby si mohli zahrať priložené demo Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Mnohých hráčov však hra nakoniec sklamala kvôli jednej nečakanej zmene. O čo šlo?