Ubisoftu sa podaril takmer zázrak, vzkriesil Assassin's Creed

Po dlhšej pauze prišiel nový Assassin's Creed. Aký je a oplatí sa ho hrať?

1. nov 2017 o 16:23 Tomáš Prokopčák

Assassin's Creed: Origins (Ubisoft) Páči sa nám: svet, Egypt, grafika, zábava Nepáči sa nám: drobné bugy, loot systém Hodnotenie: 8 Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Hru na recenziu poskytlo kontiki.sk

Bude to iné. Bude to reštart série, bude fungovať lepšie, bude zábavnejšia a... budete sa čudovať. S nejakými takýmito sľubmi si Ubisoft zobral viac času a rozhodol sa, že aktuálne vydanie Assassin's Creed neuponáhľa.

Séria, ktorá sa preháňala stredovekom, potom sa zrejme v jednom z najväčších príbehov herného sveta vôbec vybrala do renesančného Talianska, brázdila karibské moria v časoch revolučnej Ameriky či londýnske a parížske ulice, sa teraz pozrela na Egypt. Na staroveký Egypt ešte pred časmi, keď nejakí asasíni či templári vôbec existovali. Zvolila si začiatok, aby mohla začať znovu.

Otázkou teraz je, či to bol dobrý nápad? A či séria ešte dokáže do dnešného herného sveta priniesť čosi iné alebo aspoň zábavné?

Revolúcia v sérii?

V prvom rade: nový Assassin's Creed je aj nie je iný, ako jeho predchodcovia. V základných herných mechanizmoch zostáva verný značke: skrývate sa a lozíte, stopujete a snažíte sa plniť úlohy. To sa deje v nádhernom, naozaj nádhernom – aj obyčajné cválanie púšťou je zážitok – svete na sklonku antickej egyptskej slávy.

Zároveň je však aktuálny asasín iný: zabudnite na veľký príbeh, dobre napísané dejové zvraty a scenáristickú prácu, ktorá bývala pre sériu taká typická. Už sme to videli pri druhom Watch Dogs, do extrému to Ubisoft doviedol pri Ghost Recon Wildlands (až také zlé to v tomto prípade nie je). Svet sa rozpadol na sériu viac alebo menej zmysluplných misií a udalostí, ktoré môžete plniť v hocakom poradí. Lenže, hra vám už akosi zabúda dávať rozumný dôvod.

Rezignácia na veľké rozprávanie nemusí hru nevyhnutne zabíjať. Príkladom nech sú obe Destiny, ktoré vás dokázali pripútať skvelo vymysleným loot systémom – plníte nezmyselné úlohy jednoducho preto, že vás zaujíma, akú novú vec dostanete. O aký malý kúsok bude alebo nebude lepšia ako čosi, čo už máte.

Lenže ak Assassin's Creed v Origins v čomsi zlyháva, je to práve v tomto. Keď vývojári začali rozprávať, že nová časť bude mať azda prvý raz v sérii naozaj skutočné RPG prvky, vyvolalo to nanajvýš pobavené úsmevy.

Ale ono sa to naozaj stalo: súbojový systém – ako nezvolíte stealth prístup – prešiel naozaj najradikálnejšou zmenou v sérii. Teraz je akýmsi mixom Dark Souls a Dragon Age. V princípe funguje, ak teda nemusíte bojovať s väčším množstvom nepriateľov, vtedy nastane nanajvýš tak zmätok.

video //www.youtube.com/embed/UzJp4QpP0lk

Čo Ubisoft pokazil

Ak však chcete v akejkoľvek hre bojovať ako v žánri RPG, musíte dať hráčom aj nutnosť alebo chuť vylepšovať ich postavu... a na to potrebujú aj nové veci. To však Assassin's Creed nedokáže.

Bohvie prečo sa v Ubisofte rozhodli, že okrem nie úplne dobre fungujúcej mechaniky lootu (nepochopíte, prečo získavate práve takéto veci a nie iné. A už vôbec, podľa čoho to vlastne funguje) ešte dovolia, aby si hráči mohli vylepšovať zbrane, ktoré už majú. Presnejšie, aby si ich mohli vylepšovať relatívne lacno.

Vo výsledku tak zmizla motivácia hľadať nejaké skryté truhly: jednoducho v prvom obchodíku vylepšíte váš starý meč či kopiju na vašu aktuálnu úroveň a hotovo.

Ono to znie ako hlúposť – lenže opulentné, ohromné, nafúknuté sandboxové svety (a staroveký Egypt je obrovský) od Ubisoftu dávajú zmysel len vtedy, ak máte chuť objavovať ich skryté zákutia. A načo by ste ich objavovali, keď ten nový meč teoreticky vôbec nepotrebujete.

Iba ak... vám dajú iný dôvod.

Objavujte Egypt

Teraz to vyznieva, že táto hra vlastne nefunguje. Opak je pravdou. Autor tohto textu je (celkom fanatickým) fanúšikom renesancie a talianske časti s Eziom považuje za to najlepšie, čo sa v tejto sérii stalo. No staroveký Egypt je azda najkrajšie vymodelovaným svetom v celej histórii Assassin's Creed.

Origins rešpektujú historickú farebnosť aj bláznivú monumentálnosť egyptských stavieb, a ak ste niekedy stáli pod pyramídami alebo pod obrovskými karnackými stĺpmi pri Luxore, ten pocit zažijete znovu. Že ty, ty človek smrteľný, ty si obyčajné zrnko piesku zatúlané z púšte. A že toto náboženské chrámové šialenstvo ťa presahuje a presahovať ešte po stáročia bude.

Asi po prvý raz po v celej sérii máte naozajstné nutkanie celým svet Origins len tak na neverím cválať. Pozerať sa, ako vyzerá, ako sa javí z výšky z pohľadu vášho orla (technicky to je orol jastrabovitý). Jasné, prakticky to je len prerobený dron ale ak vás bavilo v Ghost Recon lietať nad nádherným svetom Bolívie, čosi podobné zažijete aj tu.

V skratke, nie zbrane a nie nové štíty, ale samotný Egypt je dôvodom, prečo vás baví pozrieť sa, čo je za hentou dunou. Či by sa nedalo vliezť do tamtej ruiny. A čo sa stane, keď pôjdete stále rovno.

video //www.youtube.com/embed/YX0fd4q0baQ

Hrať či nehrať?

Ubisoft dúfal, že mu Assassin's Creed Origins pomôže reštartovať trochu ustupujúcu sériu. Niežeby londýnsky Syndicate bol zlý – ani náhodou – ale vlastne ste hrali stále jednu hru dokola.

To sa podarilo, Assassin's Creed je zábavný, má skvelo dávkované nové herné mechaniky a postupy (niekoľkokrát sa krátko na to, ako sa začnete nudiť, objaví čosi nové: skúmanie hrobiek, súboje lodí, preteky záprahov, pyramídy), vyzerá krásne a chcete, naozaj chcete skúmať jeho svet.

Iste, objavujú sa pre sériu typické drobné bugy; človek, ktorý vymýšľal riadenie povozov, by mal zhorieť v pekle; a príbeh – nuž keď nejaký skutočne veľký a dobre napísaný nájdete, dajte nám vedieť.

Ale toto je výborná hra. Odporúčame.