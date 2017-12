Vedci objavili 20 planét vhodných na život

Planéty sa roky ukrývali v údajoch z Keplerovho vesmírneho teleskopu.

31. okt 2017 o 15:33 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Dlhé roky sa skrývali v údajoch, ktoré získal Keplerov vesmírny teleskop počas svojho pátrania po exoplanétach podobných Zemi. No dosiaľ si ich nik nevšimol.

Astronómom sa tak pravdepodobne podarilo objaviť ďalších 20 sľubných kandidátov - planét v obývateľnej zóne hviezd, ktoré ktoré by mohli udržať život.

Niektoré obehnú svoje slnko už za 18 dní, iné aj za 395 dní.

"Ak sa objavy potvrdia, budú to najsľubnejšie svety, na ktorých by sa mohol udržať život," vysvetľuje podľa webu New Scientist astronóm Abel Mendez z rádioastronomického observatória Arecibo v Portoriku.

Ak niekam poslať raketu, tak sem

Najlepším kandidátom na obývateľnú planétu je svet s názvom KOI-7923.01.

Je takmer rovnako veľký ako Zem, no teplota na povrchu by sa mala blížiť k teplote v pozemských tundrách. Spôsobuje to väčšia vzdialenosť od materskej hviezdy, ktorá je zároveň o niečo chladnejšia než naše Slnko.

"Ak sa máte rozhodnúť, kam poslať vesmírnu loď, nebol by to zlý nápad," dopĺňa Jeff Coughlin, člen tímu, ktorému sa podarilo objaviť potenciálne obývateľné telesá.

Vedecký tím zatiaľ upozorňuje, že existenciu svetov treba ešte potvrdiť.

Na to však výskumníci potrebujú ďalšie pozorovania z pozemských observatórií či z Hubblovho teleskopu.

Údaje z prvých štyroch rokov

Informácie o nových exoplanétach pochádzajú z prvých štyroch rokov misie Kepler.

Vedci pri hľadaní použili falošné signály z planét, ktorých objav sa nepotvrdil. Keď ich pridali k signálom, ktoré naznačovali planéty, podarilo sa im oddeliť signály z potenciálnych svetov od klamlivých signálov - a zúžiť tak zoznam.

Našli tak aj planétu, ktorá je len o čosi väčšia ako náš Merkúr.

Keplerov vesmírny teleskop skúma viac ako stotisíc hviezd. Do roku 2013 skúmal najmä súhvezdia Labuť, Lýra a Drak, ktoré sú mimo roviny ekliptiky Slnka.

