Nvidia vytvára z celebrít tváre falošných ľudí

Pomôžu reklamám aj časopisom.

31. okt 2017 o 11:45 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Technologická firma Nvidia predstavila odbornej verejnosti nový projekt, v ktorom z fotografií celebrít generuje neexistujúce tváre.

Je to experiment, v ktorom podľa magazínu Mashable prebieha neustály boj dvojice neurónových sietí. Kým prvá tvorí obrázky ľudských tvárí, druhá sa pokúša zistiť, či ide o skutočnosť alebo podvrh. Výsledkom ich vzájomnej komunikácie je neustále zdokonaľovanie oboch systémov, vďaka ktorým dokáže nová technológia vytvárať fiktívne portréty.

V tejto chvíli majú obrázky rozlíšenie 1024x1024 zobrazovacích bodov, do budúcnosti by však s rastúcim výkonom serverov mohla ísť kvalita nahor. Cieľom nie je vytvoriť davy fiktívnych identít, ale vytvoriť grafický obsah, ktorý by mohol pomáhať grafikom pri zostavovaní reklamných kampaní, či obrázkov pre časopisy.

Kým úlohou fotografov by bolo vytvárať grafické kompozície, technológie by sa postarali o to, aby do nich vsadili tváre takpovediac na mieru.

Expertné systémy sa snažia zdokonaľovať svoje výstupy na základe spätnej väzby. Kým generátor obrázkov reaguje na hodnotenia výsledkov, hodnotiaci systém sa snaží v obrázkoch nachádzať nové náznaky toho, že nejde o realitu. Oba systémy tvoria ucelený tím umelej inteligencie.

Hoci majú algoritmy už v tejto chvíli veľmi dobré výsledky, stále tu existujú prvky, ktorým umelá inteligencia príliš neporozumela. Piercingy, náušnice či iné doplnky zostali nepochopené a počítače nevedia čo majú s nimi vlastne robiť. Sú istou anomáliou, pre ktorú nemožno vyčítať súvislosti iba z tvárí.