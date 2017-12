Návod, ako bezpečne nakupovať cez internet

Je to otázka niekoľkých kliknutí. Ak si nedávate pozor, môže vám to priniesť kopu problémov.

30. okt 2017 o 12:45 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Hoci je dnes nakupovanie cez internet bežnou vecou, s príchodom konca roka predsa len nakupujeme častejšie.

Ponúkame preto jednoduchý návod, na čo si dávať pozor a ako sa pri online nakupovaní správať? Zopár praktických rád pripravili novinári z denníka USA Today.

1. Sledujte zámok

Len šifrované spojenie je pri internetovom nakupovaní a platbe zárukou súkromia.

Každý internetový prehliadač na neho upozorňuje ikonou zámku vedľa adresy webu, neraz je vedľa neho vypísaná aj informácia o tom, komu bezpečnostný certifikát patrí. Ak na ikonu zámku kliknete, zobrazia sa vám informácie o firme.

Šifrovanie ochráni najmä vašu identitu. Žiaden nákup v novom internetovom obchode sa nezaobíde bez vypísania mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailového kontaktu. Pri opakovanom nákupe sa zasa identifikujete názvom účtu a heslom.

Do internetového obchodu by ste nikdy nemali vstupovať preklikom, ale iba vypísaním jeho adresy do prehliadača. Iba tak sa vyhnete nástrahám, ktoré majú podobu podvodníckych stránok - berú na seba podobu tých, ktorým dôverujete.

(zdroj: PIXABAY/CC)

2. Plaťte bezpečne

Najbezpečnejšia platba je tá, ktorú vykonáte špedičnej spoločnosti až pri doručení nákupu.

Neznamená to, že vždy ide o platbu hotovosťou. Mnohé firmy prijímajú pri doručení platobné karty alebo niektorý z elektronických platobných prostriedkov.

Pri platbe cez internet priamo pri uzatváraní nákupného košíka v e-shope si zvoľte taký spôsob úhrady, ktorý vám je najbližší a poznáte jeho priebeh.

Odklik na PayPal či priamo do vašej banky vám bude v drobných detailoch známejší, ako úhrada platobnou kartou cez niektorú z transakčných brán.

Vždy si skontrolujte v certifikáte identitu prevádzkovateľa platobnej služby, skontrolujte, či sa meno príjemcu zhoduje s elektronickým obchodom a či je aj suma v poriadku.

Nie je zvykom, aby údaje o platobnej karte pýtal predajca samotný.

(zdroj: PIXABAY/CC)

3. Používajte silné heslá

Ak nenakupujete jednorazovo a vytvárate si zo svojej vôle či pod tlakom pravidiel e-shopu používateľský účet, priraďte k nemu bezpečné heslo, ktoré sa nezhoduje s heslom vášho e-mailu, platobnej služby či akejkoľvek inej identity.

Nikdy neviete, komu sa môže nedostatočne zabezpečená identita dostať do rúk.

Môžu sa jej zmocniť hackeri a potom je už iba na robotoch, aby našli, k čomu všetkému vaše heslo z e-shopu pasuje. Voľte heslo zložité, nechajte ho zapamätať vo svojom prehliadači a zapíšte si ho na zadnú stranu kalendára.

Ak patríte medzi tých,čktorí si ich so zápiskami odkladajú, viete, že heslo v prípade potreby nájdete aj inak, ako volaním o jeho obnovu pri zabudnutí.

(zdroj: PIXABAY/CC)

4. Neverte nezmyslom

Nakupovanie cez internet, to nie sú iba renomované slovenské e-shopy, ale aj eBay a ďalšie služby podobného typu.

Ak je ponuka až príliš lákavá, nemali by ste jej veriť, pretože svet nie je plný hlupákov, ktorí by rovnakú možnosť nevyužili.

Podobné je to s recenziami od zákazníkov, ktoré sa pod produktami nachádzajú. Nie je to miesto, ktoré možno považovať za dôveryhodné. Každý môže sám so sebou urobiť tucty falošných obchodov, aby sa pochválil.

Dajte na priamu skúsenosť známych, komunikujte s predajcami skôr, ako čosi naozaj kúpite a pamätajte si, že aj internet je plný predražených nezmyslov, aké sa na televíznej obrazovke omieľajú v teleshopoch.

(zdroj: PIXABAY/CC)

5. Pozor na falošné appky

Novým priestorom na podvody sú aj aplikácie pre mobily, ktoré majú zjednodušovať nakupovanie, oznamovať mimoriadne výpredaje, uvádzacie ceny, zľavové kupóny a podobne.

Niektoré špehujú ľudí, iné môžu byť nástrahou či nástrojom na kradnutie identít.

Ak predsa len chcete špecializované aplikácie používať, prekliknite sa k nim priamo z e-shopov a nevyhľadávajte ich prostredníctvom kľúčových slov v repozitári.

Ľahko sa môžete nechať nachytať. Hoci správcovia aplikačných služieb používajú filtre, ktorými sa snažia odchytiť škodlivé kódy, samotnú funkčnosť aplikácií nepreverujú a nehodnotia.

(zdroj: PIXABAY/CC)

6. Nakupujte z domova

Možno je lákavé využiť na nakupovanie čas strávený pri čakaní na niekoho v kaviarni, nikdy však neviete, cez koho internetové pripojenie prechádza.

Verejné hotspoty sú často terčom špehovania a ak sa k nim pritrafia niektoré zo zraniteľnosti prehliadača či operačného systému, môže sa stať, že hackeri získajú prístup k vašim dátam.

Nakupujte z aktualizovaných počítačov, cez dôveryhodnú sieť - napríklad zo svojho domova.