Pozrite si favoritov na najlepšieho fotografa prírody od National Geographic

Súboj zebier a tanec plameniakov na vode v piatom a šiestom týždni súťaže.

27. okt 2017 o 19:11 Renáta Zelná, Stanislava Ivánková

Rozhodnutie.(Zdroj: Carolyn Watson / 2017 National Geographic Nature Photographer of the Year)

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Či už máte radi nezvyčajné zábery zvierat alebo prírody, vo výbere prihlásených fotografií do súťaže Najlepší fotograf prírody za rok 2017 od magazínu National Geographic si určite nájdete to svoje.



Pozrite si výber fotografií, ktoré prihlásili do súťaže v piatom a šiestom týždni.

Výsledky prestížnej fotografickej súťaže predstavia 17. novembra. Prvý výber prihlásených fotografií si môžete pozrieť v tomto texte.

