Nad Slovenskom zažiaril veľmi jasný meteor

Mimoriadne jasné bolidy nás navštevujú pravidelne, no ak ich chceme vidieť, musíme mať šťastie.

26. okt 2017 o 18:03 Márius Kopcsay

Najprv sa zdalo, akoby niekto vystrelil svetlicu. Teleso, ktoré rozžiarilo nočnú oblohu okolo jednej v noci z utorka na stredu, však nemalo pozemský pôvod. Išlo o mimoriadne jasný meteor či presnejšie bolid, aký človek vidí naozaj zriedka.

Svietil bielym, chvíľami až zeleným svetlom, nechával za sebou dymovú stopu. Padal relatívne pomaly, akoby padajúca hviezda pozorovateľovi dopriala dostatok času, nech si niečo stihne zaželať. Kto sa náhodou prechádzal počas chladnej jesennej noci alebo stál na balkóne, mal šancu vidieť tento neobvyklý úkaz na vlastné oči. Zvečnili ho však aj kamery v observatóriách.

„Zachytili ho aj naše kamery presne o 23.02 svetového času, teda o 1.02 nášho stredoeurópskeho letného času,“ hovorí Dušan Kalmančok z Astronomického a geofyzikálneho observatória Univerzity Komenského v Modre. „Bol to naozaj veľmi jasný meteor so zdanlivou hviezdnou veľkosťou mínus 6 magnitúdy. Do atmosféry vletel blízko zenitu a padal smerom na severovýchod.“

Čím pomalší, tým jasnejší

Len na porovnanie, najjasnejší objekt na oblohe, planéta Venuša v čase, keď žiari najjasnejšie, má zdanlivú veľkosť – 4,4 magnitúdy, meteor bol teda ešte oveľa jasnejší. Práve takéto telesá (jasnejšie než Venuša) označujeme ako bolidy, a to bez ohľadu na to, či dopadnú na zemský povrch, alebo zhoria v ovzduší.