Microsoft končí s pohybovým ovládaním Kinect. Už len dopredá zásoby

Ovládanie hier pohybom nie je také praktické ako klávesnica, myš či herný ovládač.

26. okt 2017 o 11:13 Milan Gigel

REDMOND, BRATISLAVA. Microsoft definitívne končí s platformou Kinect, ktorú pre interaktívne ovládanie hier uviedol na trh pred siedmymi rokmi. Podľa magazínu Gizmodo dopredá skladové zásoby, dotiahne technickú podporu pre existujúcich zákazníkov a odošle svoj trhový experiment do zabudnutia.

Hoci ovládanie hernej konzoly či počítačov prostredníctvom pohybov tela, hlasových povelov a rozoznávaní tvárí rozvírila diskusie v hráčskej komunite, s odstupom času je zrejmé, že všetci zostávajú pri klasike.

Herný ovládač, klávesnica a myš sú dlhoročným štandardom hrania, za ktorý podľa hráčov neexistuje žiadna adekvátna náhrada.

Odhaduje sa, že s technológiou sa dostalo do kontaktu 35 miliónov používateľov, pre ktorých herní vývojári pripravili s plnou podporou technológie len zopár desiatok hier.

Hoci sa Microsoft snažil prostredníctvom marketingu zaujať masy, obľúbenosť platformy nikdy nedosiahla očakávaný rozsah.

Neznamená to však, že by jadro technológie upadlo do zabudnutia. Vyšlo z vývojárskych dielní firmy PrimaSense, ktorá je dnes pod kontrolou Apple.

video //www.youtube.com/embed/CFZOD8erPw8

Rozoznávanie tvárí a čítanie gest v novom iPhone je postavené na rovnakých základoch a aj Microsoft niektoré časti technológie využil pri vývoji svojich produktov.

Princíp Kinectu spočíva v tom, že priestor pred sebou nesníma iba vo viditeľnom spektre.

Do priestoru pred sebou premieta tisíce infračervených lúčov, z ktorých dokáže vyčítať reliéfy a hĺbku priestoru. Vďaka tomu má k dispozícii pre analýzu a výpočty trojrozmerný obraz.