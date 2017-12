Ktoré sú najznámejšie a najpočúvanejšie podcasty (rebríček)

Pozrite si zoznam podcastov, ktoré majú milióny stiahnutí a sledovateľov po celom svete.

26. okt 2017 o 17:45 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Zostavili sme zoznam najznámejších a najpočúvanejších podcastov za roky 2016 a 2017. Vychádzali sme z oficiálnych rebríčkov iTunes a ďalších služieb, ktoré sledujú dosah podcastov.

Keďže podcasty vznikli v Spojených štátoch, americké podcasty patria stále medzi najrozšírenejšie.

Výber najznámejších podcastov

Prečítajte si tiež: Dobré ráno. Prečo spúšťame podcast denníka SME

This American Life (angličtina). Týždenný podcast, ktorý prináša reportáže okolo jednej centrálnej témy.

Serial (angličtina). Podcast vyšiel zatiaľ v dvoch uzatvorených sériách o dvoch rôznych príbehoch. Patrí medzi najoceňovanejšie z produkcie verejnoprávnej rozhlasovej stanice NPR.

Crimetown (angličtina). Zatiaľ vyšla prvá séria. Podcast sleduje krimi historky, organizovaný zločin a korupciu v amerických mestách.

How I Built This (angličtina). Rozhovory so šémi a zakladateľmi firiem. Ak chcete vedieť, ako vzniklo Airbnb a ako sa Power Rangers dostali z Japonska do západných televízií.

The Daily (angličtina). Denný spravodajský podcast od New York Times. Venuje sa aktuálnym témam, ktoré hýbu spoločnosťou v Spojených štátoch. Reportéri NYT opisujú udalosti, ako ich zažili.

Radiolab (angličtina). Jeden z prvých experimentálnych podcastov, ktorý prerazil aj k bežnému publiku. V každej časti riešia tvorcovia zaujímavý príbeh - život po živote, umelá inteligencia, behanie, prečo ľudia obviňujú niekoho iného alebo ako vyzerá život vo väzení.

Embedded (angličtina). Podcast vysvetľuje, ako reportéri postupujú, s kým a prečo sa rozprávajú, a opisuje ako pracujú. Zároveň sa venuje danej téme do hĺbky.

Podcasty, ktoré odporúčajú redaktori SME

In Our Time (angličtina). Hodinový rozhovor redaktora BBC s akademikmi na rôzne spoločenské a historické témy. Rozoberajú všetko - od japonských maliarov až po filozofiu a život Immanuela Kanta.

Prečítajte si tiež: Čo je podcast a kde nájdete podcasty

Hardcore History (angličtina). Niekoľkohodinové podcasty, ktoré vychádzajú raz za štvrť roka. Skvelé počúvanie, v ktorom Dan Carlin do podrobností a s inteligentným komentárom rozoberá historické udalosti. Venoval sa napríklad vojne Júliusa Cézara a keltských kmeňov, obdobiu Kubánskej krízy či pádu Perzskej ríše.

Savage Love (angličtina). Inteligentná vzťahová poradňa. Autor sa nebojí povedať poslucháčom, že sa správajú ako hlupáci. Rady sú založené na osobných skúsenostiach a vedeckom výskume. Pozor, autor otvorene rozoberá sexuálne témy. Podcast vychádza raz za týždeň a má aj dlhšiu platenú verziu.

99 % Invisible (angličtina). Skvelý týždenný podcast o dizajne, architektúre a umení.

Freaconomics podcast (angličtina). Relácia od spoluautora kníh Freaconomics, ktorá sa cez ekonomický pohľad na vec snaží pochopiť a vysvetliť svet. Popri tom zároveň vysvetľuje svetu základy ekonomiky.

Rebel FM (angličtina). Dobrý podcast o počítačových hrách. Vychádza raz za týždeň.

