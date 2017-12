Dobré ráno. Prečo spúšťame podcast denníka SME

Denník SME spúšťa prvý špecializovaný denný spravodajský podcast na Slovensku.

26. okt 2017 o 17:45 Tomáš Prokopčák, Dávid Tvrdoň

Ráno, keď vstávate a robíte si raňajky. Ráno, keď kráčate alebo cestujete autobusom či električkou do práce. Alebo cez deň, trebárs počas obednej prestávky, keď máte chvíľku času a nechcete čítať.

Krátke spravodajské podcasty sú jednou z vychádzajúcich spravodajských hviezd. Dnes už slávny ranný podcast Daily denníka New York Times počúva takmer milión ľudí denne a Michael Barbaro, bývalý politický reportér novín ukázal, ako by to média mohli robiť.

Prečítajte si tiež: Ktoré sú najznámejšie a najpočúvanejšie podcasty (rebríček)

Ako priniesť stručný prehľad dôležitých správ aj tému, o ktorej sa porozprávate s kýmsi, kto vie. Kto naozaj vidí aj pod povrch toho, o čom sa zvyčajne píše. Ktorý dokáže vysvetliť, ako sa udalosti diali, prečo sa dialo aj ako vyzerali na vlastné oči.

V denníku SME sme vždy boli veľkými priaznivcami podcastov. A pýtali sme sa, prečo čosi podobné na Slovensku nik nerobí: až sme sa do prvého a špecializovaného denného spravodajského podcastu pustili sami.

Dobré ráno by malo byť naším aj vaším sprievodcom do práce a spoločníkom, ktorý povie čosi o zákulisí najdôležitejších udalostí dňa. Priateľom, s ktorým môžete začať deň, ktorý vám povie základné správy a vysvetlí ich v kontexte. A urobí to ako priateľ: pravdivo, neformálne, autenticky, a zároveň bude obsahovať množstvo dôležitých informácií.

Pretože to je úlohou slušných médií – ukazovať pravdivý obraz sveta tak, ako ho ľudia na vlastné oči videli. Nerezignovať na súvislosti, ale uvádzať ich presne tak, ako sa stali. A pritom sa pozrieť aj na veci, ktoré mali byť ukryté. Je úplne jedno, či prostriedkom je text, obrázky, video alebo zvuk.

Dobré ráno má byť prvým denným spravodajským podcastom denníka SME. Je zároveň prvým denným a špecializovaným spravodajským podcastom na Slovensku.

Dúfame preto, že bude príjemným štartom (nielen) do nášho aj vášho dňa. No vieme, že od zahraničných vzorov sa ešte musíme veľa učiť - a preto dúfame aj v to, že nám ho vy, naši poslucháči a čitatelia, pomôžu postupne vylepšovať.

Tak teda dobré ráno, želáme príjemné počúvanie.

