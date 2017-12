Toshiba ohlasuje revolúciu v batériách, na nabitie stačí pár minút

25. okt 2017 o 12:34 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. Dvojnásobná kapacita a mimoriadne rýchle nabíjanie - takýto prísľub so sebou nesie technológia, ktorú odbornej verejnosti predstavila firma Toshiba vo svete batérií.

Novátorský prístup pri výbere materiálov by mohol nadobro odstrániť nedostatky súčasných akumulátorov.

Za pár minút

Nové akumulátory vyrobené technológiou SCiB Li-Ion potrebujú pre načerpanie energie iba 6 minút času, pričom celkovo možno uskutočniť až 5000 nabíjacích cyklov pri strate 10 percent kapacity.

Cieľovým trhom sú vozidlá s elektrickým pohonom, ktoré by mohli byť ľahšie a s prístupom k rýchlemu nabíjaniu.

Ak by uskutočňovali čerpanie energie každý deň, akumulátory by vydržali v prevádzke aspoň 14 rokov. To je doba, ktorá môže prevýšiť morálnu životnosť automobilov.

Výroba rastie

Toshiba má v tejto chvíli k dispozícii prototypy s kapacitou 5 Ah, s uvedením novej technológie by chcela vstúpiť na trh v roku 2019.

Doposiaľ však podľa magazínu Cnet nie je známe, do akej miery sa nová technológia prejaví v koncových cenách a či sa firme podarí s novou technológiou na trhu presadiť.

Isté však je, že výroba akumulátorov medziročne rastie rýchlym tempom, technológie závislé na energii sa snažia uniknúť z puta elektrických zásuviek.