Vrátil sa z dôchodku, aby pilotoval raketoplán Challenger, umrel Paul Weitz

Strávil sedemsto hodín vo vesmíre, vek bol preňho iba číslom.

25. okt 2017 o 9:31 Gregor Kaclík

BRATISLAVA. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) zostrojil päť legendárnych raketoplánov. Najznámejším z nich bol Challenger. Bohužiaľ, pri svojom desiatom odlete v roku 1986 vybuchol a zabil všetkých sedem astronautov na palube.

Pri úplne prvom lete Challengeru bol kapitánom posádky Američan Paul Joseph Weitz (25.7.1932 – 23.10.2017). Narodil sa v Pensylvánii, hneď po vyštudovaní leteckého inžinierstva sa pripojil k námorníctvu a veľmi rýchlo sa stal pilotom. V dobe, keď si ho NASA vybrala za astronauta, mal nalietaných viac ako 7700 hodín.

Jeho prvá misia vo vesmíre sa volala Skylab-2 a trvala 28 hodín. Weitz spolu s dvoma ďalšími astronautmi opravil rozsiahle škody, ktoré utrpela stanica Skylab pri výstupe do vesmíru. Bola to prvá americká vesmírna stanica vôbec.

Po misii sa vrátil k námorníctvu a o tri roky neskôr odišiel do dôchodku. V roku 1983 dostal ponuku pilotovať Challenger, ktorú si nemohol nechal ujsť a tak sa ešte k NASA vrátil.

„Meno Paula Weitz bude navždy synonymom k raketoplánu Challenger. Budeme si ho pamätať aj za jeho odpor voči zákonom gravitácie a veku,“ povedal vo vyhlásení Curtis Brown predseda Štipendijnej nadácie pre astronautov, „vtedy nebolo bežné vracať sa z dôchodku. Dokázal nám, že 51 je len číslo.“

Do vesmíru sa Weitz pozrel len dvakrát, no strávil tam až 793 hodín. Prvý let popísal ako surreálny zážitok, ktorý strávil pozeraním sa na Zem. „Skoro celý čas som bol pri okne,“ povedal v apríli 1983 pre New York Times.