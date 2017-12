Pokuty za pozeranie do mobilu. Honolulu chce zodpovedných chodcov

Na priechode majú ľudia venovať pozornosť okoliu, nie displeju.

24. okt 2017 o 13:36 Milan Gigel

HONOLULU, BRATISLAVA. Pozeráte sa na priechode pre chodcov do telefónu? V Honolulu by ste za to zrejme dostali pokutu vo výške 35 dolárov podľa denníka New York Times.

Prečítajte si tiež: Objaví sa, až keď je cesta bezpečná. Skúšajú múdry priechod pre chodcov

Od zajtra v meste vstupuje do platnosti nová legislatíva, ktorá chce od chodcov vymôcť vyššiu zodpovednosť a zbaviť ich zlozvyku neustále pozerať do obrazovky telefónu.

Úrady v rôznych krajinách sveta dlhodobo poukazujú na to, že používanie mobilov chodcami zvyšuje počty smrteľných nehôd. Mobil odvracia pozornosť od okolia, spomaľuje ľudí pri prechádzaní cez cestu a výrazne tlmí reakcie na okolité vnemy.

Hoci sa o legislatívnych krokoch diskutuje dlho, pri chodcoch krajiny používanie mobilov zatiaľ priveľmi neriešia. Uchyľujú sa skôr k alternatívnym riešeniam.

V niektorých mestách možno nájsť na chodníkoch upozornenia na prechod cez cestu, inde sa začali používať semafory s umiestnením svetelnej signalizácie na úrovni chodníka.