Facebook spoplatní niektoré články v mobiloch s Androidom

Vydavatelia na americkom trhu určia, za ktoré články sa bude platiť.

23. okt 2017 o 12:39 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Kliknete na článok v sociálnej sieti a Facebook vás nasmeruje na úhradu predplatného u vydavateľa. Vývojári pripravili nový systém platieb za obsah, ktorý spúšťajú s desiatkou popredných vydavateľov na americkom trhu.

Vydavatelia môžu určiť ktoré z ich článkov budú spoplatnené, alebo sa budú môcť rozhodnúť, koľko obsahu si čitatelia budú môcť denne prečítať bezplatne. Všetko zastreší Facebook s tým, že vo finále odošle používateľa k platbe priamo na web vydavateľstva.

Novinka bude podľa magazínu Engadget v čase uvedenia dostupná iba pre Android. Bariérou pre nasadenie v iPhonoch a iPadoch sú obchodné podmienky firmy Apple.

Tie stanovujú firme tridsať percentnú províziu zo všetkých finančných transakcií, ktoré majú povahu predplatného.

Prvé informácie o projekte sa objavili už v júni, v spojitosti s vydavateľstvom denníka The Wall Street Journal. Dnes sa hovorí o tucte ďalších, ktorí vstupujú do rovnakej spolupráce. Všetko sa odohráva v mobilnom priestore na platforme Instant Articles, pri ktorej Facebook hosťuje u seba pripravenú podobu článkov pre ich rýchly a úsporný prenos do zariadení.

Facebook podľa dávnejších vyhlásení nebude od vydavateľov žiadať žiadne platby v spojitosti s ich tržbami z predaja obsahu a súčasne sa zaväzuje že nebude využívať dáta, ktoré sa transakcií týkajú.