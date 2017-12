Žiarlivosť môže skutočne bolieť. Prvýkrát ju videli v mozgu

Komplikovanú zmes emócií vedci videli v mozgu monogamných primátov.

23. okt 2017 o 14:36 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Žiarlivosť síce prináša silné pocity strachu, neistoty a hnevu, v monogamnom vzťahu však hrá aj dôležitú pozitívnu úlohu.

Partnerov informuje, že ich vzťah potrebuje pozornosť. A môže byť dôležitá aj pre udržanie párov pokope. Ak sa však žiarlivosť vymkne spod kontroly, vedie až k násiliu.

Vedci prvýkrát skúmali neurobiológiu žiarlivosti u monogamného druhu opíc. Výsledky uverejnili vo vedeckom žurnále Frontiers in Ecology and Evolution.

Opice druhu callicebus cupreus sa vo vzťahu správajú podobne ako ľudia.

V dospelosti si vytvárajú silné partnerské väzby, chránia si svoju partnerku pred cudzím samcom a pri odlúčení sú vystresované.

Vedci samcov vystavili dvom situáciám. V prvej sa museli pozerať na svoju partnerku s cudzím samcom. V druhej sa pozerali na cudziu samicu s cudzím samcom.

Po tridsiatich minútach skeny mozgu opíc ukázali, ako ich mení žiarlivosť. Po prvej situácii mali samci zvýšenú aktivitu v oblasti mozgu, ktorá je spájaná so spoločenskou bolesťou - vzniká ako odpoveď na odmietnutie, šikanovanie či stratu blízkej osoby.

Žiarlivým samcom sa tiež zvýšili hladiny stresového hormónu kortizol a testosterónu, ktorý býva spájaný s partnerskou agresivitou a súťaživosťou.

“ Žiarlivosť je obzvlášť zaujímavá vzhľadom na jej úlohu v romantických vzťahoch a tiež v domácom násilí. „ autorka štúdie Karen Balesová

"Pochopenie neurobiológie a vývoja emócií nám pomáha pochopiť naše vlastné emócie a ich dôsledky. Žiarlivosť je obzvlášť zaujímavá vzhľadom na jej úlohu v romantických vzťahoch a tiež v domácom násilí," vysvetľuje v tlačovej správe vydavateľstva Frontiers autorka štúdie Karen Balesová.

Jedným z obmedzení v štúdii je, že skúmali iba samčie mozgy. U samičiek by neurobiologická odozva na žiarlivosť mohla vyzerať rozdielne. Ďalší výskum by tak pomohol objasniť aj to, prečo sa muži a ženy vo vzťahu správajú rozdielne.

