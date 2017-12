Nakladač potrebuje vedieť len koordináty a sám sa pustí do práce

Autonómne vozidlo už testujú v San Franciscu.

20. okt 2017 o 13:16 Matúš Beňo

//www.dailymotion.com/embed/video/x6593e7

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Vidieť pracovať nakladač na stavenisku nie je nič zvláštne. Príde k hromade suti, naloží ju na lyžicu, niekoľkokrát zapípa pri spiatočke a odnesie náklad na iné miesto, aby sa znovu vrátil a znovu naložil ďalšiu plnú lyžicu.

Túto prácu už čoskoro môže nahradiť autonómny nakladač, ktorý momentálne testujú na staveniskách v americkom San Franciscu pri výkopoch základov.

Stačí mu zadať koordináty a nakladač sa pustí do práce.

Autonómny nakladač sa však nepodobá na bežné autonómne vozidlá. Pracuje sám, na streche má strešný box podobný takému, ktorý by ste mohli mať na aute. Box je však plný elektroniky, ktorá ho riadi. Na orientáciu využíva špeciálne upravené lasery.

Vývojári z Built Robotics hovoria, že nakladač sa v rýchlosti dokáže vyrovnať ľuďom. V závislosti na výbave a podmienkach by ľudia dokázali vykopať jamu s veľkosťou 10 na 12 metrov a hĺbkou do metra za jeden až tri dni. Ich nakladač by to dokázal stihnúť za približne rovnaký čas a mohol by pracovať aj 24 hodín.

V článku sme najprv uvádzali, že ide o bager. V skutočnosti je na videu nakladač. za chybu sa ospravedlňujeme.