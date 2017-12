Výkrik do tmy z tlamy žaby. Keď sú stravovacie návyky zvierat desivé

Aligátor severoamerický patrí k vrcholným predátorom, no aj jeho môže čakať smrť v tlame hada.

20. okt 2017 o 13:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V škole nás učili, že je to skôr had, ktorý uloví žabu a nie naopak. Príroda však pozná situácie, v ktorých sa môže vzťah medzi korisťou a lovcom otočiť, v ktorých sa obeť bude biť do posledného momentu a aj ujde.

Vybrali sme niekoľko príkladov, keď je pohľad na lov v ríši zvierat naturalistický.

Posledný výkrik do tmy

Jašterice, iné hady, malé cicavce, vtáky či žaby sú bežnou súčasťou stravy hadov po celom svete. Občas sa však stane, že sa situácia vymení a z koristi sa stane lovec.

Aj keď je záber starý niekoľko rokov, v posledných dňoch sa opäť dostal do povedomia.

Ukazuje totiž rosničku austrálsku, ktorá dokázala zhltnúť hada.

"Je to len o tom, že korisť bola menšia než ústa a dostala sa do zorného poľa žaby," poukazuje na nevídanú situáciu biologička Karen Lipsová z Univerzity v Marylande. Ak korisť dokáže žaba zjesť, urobí to.