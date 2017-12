Eset sa spojil s Google Chrome. Ochráni pred možnými hrozbami

Chrome Cleanup na pozadí identifikuje hrozby a postará sa o ich odstránenie.

19. okt 2017 o 13:17 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Google zakomponoval do svojho internetového prehliadača Chrome bezpečnostné technológie firmy Eset. Nový doplnok s názvom Chrome Cleanup sa postará o to, aby používatelia neboli v ohrození kódu, ktorý sa do ich počítača dostal cez internet.

Chrome Cleanup na pozadí identifikuje hrozby a postará sa o ich odstránenie. Je to, akoby ste k bezpečnostnému filtru na vstupe dostali aj automatický nástroj, ktorý problematický kód z vášho počítača odstráni.

Ak ignorujete hlásenie o možnej hrozbe, alebo do svojho počítača stiahnete problémový kód cez nechránený kanál, Chrome Cleanup ho bezpečne odstráni. Novinka beží na pozadí s cieľom čo najzriedkavejšieho kontaktu s používateľom. Ohlási sa iba vtedy, ak je potrebné bezpečnostnú akciu vykonať.

Google podľa magazínu PC Mag pristupuje k novinke preto, aby rozšíril svoju doterajšiu ochranu. Prehliadač využíva oddeľovanie procesov, využíva automatické záplatovanie, je vybavený filtrom pre bezpečné surfovanie. Odteraz má k dispozícii nástroj, ktorý sa istým spôsobom podobá na Defender, ktorý je súčasťou operačného systému Windows.

Chrome Cleanup odhalí i nástrahy, ktoré majú podobu výmeny vyhľadávača, doplnkov zobrazujúcich falošné reklamy, či zmenu nastavení, ktoré by mohli používateľa ohroziť.