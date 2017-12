Lajniak si nekotúľa guličku, s hrudkou trusu cúva do úkrytu

Usalaší sa v nížinách aj horách. Má len jedinú podmienku – nablízku sa musia pásť bylinožravce, ktoré mu zabezpečia potravu. Stačí, ak urobia veľkú potrebu.

Na čo využíva trus?

S menom to, chudák, veľmi nevyhral. No práve odpudivé pomenovanie najlepšie vystihuje jeho životný štýl. Lajniak obyčajný je takmer nepretržite obklopený hovienkami, ktoré však sám vyhľadáva. Trus je pre neho potravou a slúži aj ako pomyselný inkubátor pre chrobačie potomstvo.

Obýva veľkú časť Európy, Ázie aj Afriky. On a jeho príbuzní sú doma vo väčšine krajín s miernym aj tropickým podnebím.

Na Slovensku je najpočetnejším zástupcom čeľade lajniakovitých práve lajniak obyčajný. Zaujímavosti z jeho nevoňavého života nám porozprával zoológ Ľubomír Vidlička.

Lajniakovi sa najväčšmi pozdáva v lesnom prostredí. Chrobáčik nie je ani trochu vyberavý. Rovnako rád sa usalaší v nížinách i v horách. Má len jedinú podmienku – kdesi nablízku sa musia pásť bylinožravce, ktoré mu zabezpečia dostatok potravy. Stačí, ak urobia veľkú potrebu.

Je preto úplne bežné zazrieť lajniaka aj na pastvinách a lúkach. Zvyčajne lozí alebo lieta tesne pri zemi.

Ako ho spoznáme?

Naši českí susedia ho volajú chrobák veľký – a skutočne. V ríši hmyzu patrí k väčším živočíchom, môže merať dva centimetre, no tie najurastenejšie jedince sú ešte o čosi väčšie. Ak si predstavíte škatuľu od zápaliek, do nej by sa vošli možno dvaja.

Majú zavalité a podlhovasté telo, na ktorom prevláda čierna farba, chrbát môže byť trochu dozelena, s kovovým odleskom. Chrobák od chrobáka sa potom líši sfarbením bruška, ktoré môže byť fialové, modré i modrozelené.

Krovky zdobí jemné ryhovanie. Samčekovia majú na nohách takzvané zuby, ktorými si pomáhajú pri preprave trusu. Samičkám tuning v podobe takýchto zubov chýba.

Čo ich privedie ku zdroju?

Smrad. Tieto chrobáky veľmi rýchlo vycítia arómu čerstvého kravinca, takže je len otázkou času, kedy sa pri kopytách pasúceho sa dobytka zhromaždia lajniaky.

Ak ste už niekedy našli v prírode kravské hovienko a pozreli sa naň zblízka, mohli ste si okolo neho všimnúť akúsi mozaiku – veľa malých dierok v hline. To si lajniaky vybudovali sieť chodbičiek v blízkosti zdroja potravy.

Do týchto komôrok postupne zaťahujú kúsky trusu, takže výkal pomaly mizne z povrchu zeme. Chrobáky sa pustia do hostiny až v dierach, azda preto, aby ich pri negustióznej činnosti nikto nevidel. Ak je pekné počasie, vyliezajú zo svojho úkrytu opakovane, aby si doň nanosili ďalšie čerstvé zásoby.

Čím sa líši od slávneho skarabea?

V minulosti lajniaky patrili do čeľade skarabeusovitých. Správajú sa podobne, ako známy skarabeus, ktorý bol v starom Egypte posvätný.

Rozdiel medzi nimi je v tom, že lajniak nekotúľa trus v guličke zadnými nohami, ale ho naberá do predných nôh.

Možno nám lajniak na prvý pohľad nepripadá užitočný, no skúsme sa pozrieť znova.

Kravinec by sa mohol stať zdrojom rôznych nákaz, je predsa známe, že vo výkaloch sa nachádza množstvo baktérií, ktoré by sa na vzduchu inak nekontrolovateľne množili. Lenže lajniak im nedá šancu. A ešte aj pohnojí pôdu.

Ako sa pripravuje na potomstvo?

Párik lajniakov sa na rodičovstvo pripravuje uprostred jesene. Pod čerstvým hovienkom urobia tridsať až päťdesiat centimetrovú chodbu a jej dno vystelú trusom.

V ňom vyhĺbia čosi ako komôrku, otvor vo veľkosti lieskovca, kam samička nakladie jedno vajíčko. Potom spoločne takmer celú chodbu vyplnia ďalšou dávkou výkalov.

Larva sa liahne v apríli a živí sa trusom, ktorý ju obklopuje z každej strany. Zostáva pod zemou, kde sa približne po roku (v máji či júni) zakuklí, aby sa z nej zakrátko vyliahol dospelý lajniak.

