Microsoft vydal veľkú aktualizáciu pre Windows. Pozrite si novinky

​​​​​​​Je zadarmo pre všetkých používateľov Windows 10, vydáva sa však postupne.

18. okt 2017 o 16:35 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Microsoft v utorok vydal veľkú aktualizáciu Windows 10. Priamo do systému zapracovala cloudové úložisko, prekopala aplikáciu na úpravu fotografií a zjednodušila prácu s kontaktami.

Aktualizácia s názvom Fall Creators update tiež zrýchlila prístup k hernému módu a priniesla podporu pre takzvanú zmiešanú realitu. Používateľom, ktorí majú zapnuté automatické aktualizácie, sa stiahne a aktivuje sama.

Väčšina noviniek je skôr menších, pričom niektoré, ako napríklad funkciu Timeline, ktorá umožní dôsledné prepojenie zariadení so systémami Windows 10, Android či iOS, odložil Microsoft až do ďalšej väčšej aktualizácie. Tá by mala podľa webu The Verge prísť v marci na budúci rok.

Microsoft na blogu Windows odporúča, aby používatelia počkali s aktualizáciou, kým sa im ponúkne pre ich zariadenie. K aktualizácii majú najprv prístup používatelia najnovších zariadení, k ďalším sa dostane postupne.

Priamy prístup ku cloudu

Používatelia cloudového úložiska OneDrive majú po novom okamžitý prístup k uloženým súborom tak, ako keby šlo o bežné súbory v počítači. Znamená to, že sa už nevykonáva plná synchronizácia súborov a priečinkov so zariadením.

Novinkou je aj väčšia integrácia kontaktov na spodný panel vo Windows. Používatelia si môžu kontakt na blízku osobu pripnúť priamo na spodnú stranu obrazovky a jedným klikom im zavolať cez Skype, či poslať fotografiu presunutím súboru priamo na ikonku kontaktu.

Aktualizácia zjednocuje Microsoft Store pre Windows 10 a Xbox a zvýši ochranu proti ransomvéru.

Používatelia tiež môžu prepojiť svoj mobilný telefón s Androidom či iOS priamo s osobným počítačom a pokračovať v čítaní alebo inej práci, ktorú začali na mobilnom zariadení, priamo na počítači. Prepojenie však funguje cez aplikáciu Cortana, ktorá na Slovensku pre bežných používateľov ešte nie je dostupná.

Plynulejší dizajn

Nová aktualizácia zároveň prináša jemné zmeny v prezentácií a animáciách, ktorými chce dosiahnuť efekt pohybu pri práci so systémom.

Pridáva napríklad rozmazanie a jednoduchšiu úpravu veľkosti aplikácií a okien.

Microsoft sa sústredí hlavne na nasvietenie, hĺbku, pohyb, materiál a veľkosť. Nový návrh dizajnu sa má neskôr podľa The Verge objaviť aj v aplikáciach Microsoftu na Androide a iOS.

Pre fotografických nadšencov upravili aplikáciu Photos, ktorá umožňuje pridať k záberom filtre, text, 3D efekty a neskôr prídu aj 3D objekty či digitálny tuš. Umožňuje tiež z fotografií vytvoriť krátke video a pridať k nemu efekty či text.

Únik kamkoľvek z pohodlia domova

Microsoft prichádza s vlastnou verziou virtuálnej reality, ktorú nazval Windows Mixed Reality. Umožňuje navštíviť obľúbené turistické destinácie, hrať videohry, zúčastniť sa podujatí či dokonca cestovať aj v čase, a to z pohodlia domova.

Niektoré programy však potrebujú výkonný počítač a zákazníci si musia kúpiť samostatný headset. Dokúpiť si môžu aj slúchadlá prípadne pohybové ovládače.

So zmiešanou realitou súvisí aj bezplatná aplikácia Mixed Reality Viewer, ktorá zobrazí 3D objekty zmiešané so skutočným svetom.

Celý zoznam noviniek si môžete pozrieť na blogu Windows.