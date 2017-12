Takmer všetky WiFi siete majú veľkú bezpečnostnú dieru

WPA2 je najbezpečnejšie bežné šifrovanie, slabiny umožňujú aj ukradnutie pripojenia.

16. okt 2017 o 12:32 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Väčšina zašifrovaných Wi-Fi sietí na svete je pravdepodobne zraniteľná voči útokom.

Útočníci by mohli využiť nový spôsob útoku, aby sa dostali k informáciám, ktoré mali byť šifrované. Informuje o tom web ArsTechnica.

“ Útočník to môže využiť napríklad na krádež informácií, sledovanie aktivít používateľa, prípadne manipulovanie jeho aktivity. „ Ondrej Kubovič, ESET

Výskumníkom sa podarilo odhaliť závažné nedostatky v ochrane pripojenia WPA2, ktoré chráni spojenie medzi routerom a koncovými zariadeniami.

Keď prihlasujete svoj počítač alebo telefón do zabezpečenej Wi-Fi siete, systém si od vás vypýta heslo. Po jeho zadaní medzi vašim mobilom a zariadením, ktoré poskytuje wifi sieť, prebehne takzvané podanie rúk.

Zariadenia si sériou krokov overujú, že zadané heslo je platné a pripojenie bezpečné. Podľa predbežných správ našli spôsob, ako podanie rúk obísť a narušiť tak celé zabezpečenie siete.

Útočníci môžu získať prístup k prenášaným dátam medzi počítačom a prístupovým bodom k internetu, odhaliť šifrovanie, ukradnúť pripojenie, otvoriť zadné dvere k nabúraniu do siete či spôsobiť iné škody - ukradnúť citlivé informácie ako údaje o kreditných kartách, heslách, e-maily či fotografie.

Všetky testované zariadenia mali slabinu

"Ak nie je komunikácia medzi používateľom a wifi sieťou chránená inak, útočník ju dokáže odchytávať, sledovať, ovplyvňovať ako čistý nezašifrovaný text," hovorí pre SME Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť zo spoločnosti ESET.

"Môže to využiť na krádež informácií, sledovanie aktivít používateľa, prípadne manipulovanie jeho aktivity – takzvaný “man in the middle” útok," dopĺňa.

Americká kyberbezpečnostná spoločnosť US-CERT vydala varovanie v nedeľu, pričom sa týka väčšiny Wi-Fi sietí vrátane osobných či firemných. Keďže problém je na úrovni protokolu, netýka sa len jedného konkrétneho zariadenia.

Všetky prístupové body, ktoré sa testovali, mali proti útokom KRACK slabinu. Skratka vznikla zo spojenia "key reinstallation attacks".

Zmena hesla KRACK nezastaví

Výskumníci na svojom webe upozorňujú, že útoky fungujú proti všetkým moderným bezdrôtovým sieťam a ak vaše zariadenie podporuje wifi, pravdepodobne sa ho problém týka.

Výskumníci okrem iného radia, že všetky zariadenia by sa mali aktualizovať, vrátane firmvéru v routeri.

Odporúčajú kontaktovať aj výrobcu pre ďalšie informácie. Najviac postihnuté sú pritom zariadenia s Androidom a Linuxom.

Nie je žiadna rýchla náhrada

Zatiaľ nie je jasné, ako jednoducho a v akom rozsahu sa pripojenie dá zneužiť.

Otázky a odpovede: Nový typ útoku KRACK využíva slabiny v bezpečnostom protokole WPA2. Slabina je v samotnom bezdrôtovom pripojení. Útok funguje voči všetkým moderným WiFi sieťam. Útok zneužíva slabiny v domácom aj firemnom WPA a WPA2 zabezpečení. Každé zariadenie, ktoré používa WiFi, je zraniteľné. Problém sa týka rôznych platforiem, vrátane Applu, Androidu, Windowsu. Zatiaľ sa odporúča ostať pri WPA2 zabezpečení. Zmena hesla do siete nepomôže zastaviť prípadný útok. Problém sa dá opraviť záplatami, ktoré vydajú výrobcovia. Organizácia Wi-Fi Alliance, ktorá certifikuje bezdrôtové zariadenia, už hľadá riešenia, ako opraviť slabiny vo WPA2 protokole. Informácie pochádzajú z webu Krack Attacks.

Narušený protokol WPA2 je pritom najbežnejší, ktorý sa používa pri šifrovaní bezdrôtového pripojenia. V minulosti sa už podobný prípad prelomenia ochrany bezdrôtových sietí stal.

V roku 2001 prelomili zabezpečenie WEP, ktoré postupne nahradili pomocou WPA a neskôr práve WPA2.

Ak sa informácie potvrdia, ide o závažnú situáciu. Aktuálne sa totiž WPA2 nedá nahradiť iným štandardom len tak zo dňa na deň.

"Zaujímavé bude sledovať, koľko modelov routerov nebude vôbec možné zaplátať," upozornil Kubovič z ESETu.

Prestať používať Wi-Fi?

ArsTechnica ďalej upozorňuje, že niektoré spoločnosti, ktoré medzinárodným spoločnostiam a vládam predávajú bezdrôtové prístupové body, už pripravili záplaty, ktoré zmierňujú či opravia slabiny.

No väčšina prístupových bodov nedostane aktualizácie tak rýchlo a niektoré možné vôbec.

Ak sa potvrdia prvotné správy a ukáže sa, že slabiny v ochrane sa dajú ľahko zneužiť, web ArsTechnica upozorňuje, že pokiaľ sa to dá, ľudia by sa Wi-Fi pripojeniu mali vyhýbať, kým neprídu záplaty.

Ondrej Kubovič dopĺňa, že používatelia môžu používať Virtual Private Network (VPN) službu, "ktorá vytvára akýsi šifrovaný tunel medzi používateľom a sieťou a tým chráni komunikáciu pred vonkajšími zásahmi. Ak by sa teda do nej útočník aj nabúral, nedokáže prečítať jej obsah."

Odporúča aj zistiť, či výrobca Wi-Fi routera vydal záplatu, prípadne kedy a či vôbec ju vydá. Ak sa tak nestane, používatelia by mali podľa Kuboviča zvážiť náhradu routera za taký, ktorý je zaplátaný.